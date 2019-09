Peaminister Jüri Ratas külastab täna Osmussaart

Peaminister Jüri Ratas külastab teisipäeva pärastlõunal Osmussaart, külaskäik on osa peaministri väikesaarte ringreisist.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo direktori Urmas Seaveri sõnul käib Ratas väikesaartel

sealse eluoluga tutvumas. Peaministri meeskond stardib Dirhamist.

Noarootsi osavallavanema Aivo Hirmo sõnul on see ilmselt esimene kord, kui Osmussaart

külastab peaminister. „Mulle küll ei meenu, et mõni varasem peaminister oleks seal ametlikul külaskäigul olnud, võibolla on mõni käinud oma vabast ajast,” ütles

Hirmo.

Läänemaalt saadavad peaministrit saarel Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus, volikogu

esimees Neeme Suur ja Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo. Kohapeal võtab külalised vastu saarevaht Rita Koppel.

Koppel ütles, et paari tunniga, mil peaminister saarel viibib, näidatakse talle kabeliaeda

ja külaaset, käiakse tuletorni juures ja tagasiteel sadamasse vaadatakse Nõukogude armeega seotud paiku.

Hirmo sõnul tahavad Lääne-Nigula valla esindajad peaministriga rääkida eelkõige teenuste

kättesaadavusest väikesaartel ja sellest, kuidas tagada saartel püsiasustus. „Meil on ka oma ettepanekud, kuidas seda teha,” ütles Hirmo.

Küsimusele, mis on need mured, millest osmussaarlased peaministrile kindlasti rääkida tahavad, vastas Koppel, et need on seotud peamiselt loodushoiu ja loomapidamisega väikesaartel ja kaitsealadel. Koppeli sõnul on mitmesuguste projektidega saarte ja kaitsealade maastike hooldamiseks soetatud lambaid ja šoti mägiveiseid,

kuid teisalt muudavad kõikvõimalikud reeglid, mis erisusi ei luba, loomapidamise sellistes

kohtades väga keerukaks ja kulukaks.

Koppeli sõnul on reeglid mõeldud pigem farmiloomade, mitte aga maastike hooldamiseks vabalt peetavate loomade tarvis. „Me tahaks näiteks saada luba tappa mägiveiseid kui ulukeid, et nende liha kasutada,” ütles Koppel. Praegu saarel loomi tappa ei

tohi, loomad tuleb vedada mandrile tapamajja, mis on kulukas ja lisaks pole tapamajad lammaste ega ka šoti mägiveiste kokkuostust huvitatud.

Väikesaarte ringreisil on peaminister külastanud juba Abrukat, Aegnat, Kihnut, Ruhnut,

Naissaart, Pakri saari, Piirissaart, Pranglit ja Vormsit ning Kesselaidu, Kõinastut ja Manilaidu. Veel on plaanis külastada Vilsandi saart.