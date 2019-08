Galerii: Rick Estrin & The Nightcats lummasid Augustibluusi publikut

Augustibluusi esimese õhtu peaesineja Rick Estrin koos oma bändiga The Nightcatspani publiku oma suupilli järgi tantsima.

„Rick Estrin & The Nightcats on selline asi, mille siiasaamise üle oleme ise eriti õnnelikud, kuna tegemist on just praegu, hetkel tipus oleva kooslusega,” ütles Augustibluusi korraldaja Indrek Ditman loetud tunnid enne festivali algust Lääne Elule.

“Estrin ise on 2018. aasta USA bluusiauhindade jagamisel tunnistatud traditsioonilise bluusi aasta meesartistiks, The Nightcats on aasta bänd, mis on väga kõva tiitel, sest Ameerikas on bluusibände sama palju kui autosid. Lisaks on nende lugu „The Blues Ain’t Going Nowhere“ eelmise aasta parim bluusipala USAs,“ loetles Ditman eileõhtuse peaesineja saavutusi.

Tavaliselt tuuritavad nii värskelt selliste tiitlitega pärjatud artistid ringi USAs ja põikavad vaid vahel väga harva mõnele Euroopa festivalile.

Reede õhtul andsid nad kontserdi Haapsalu piiskopilinnuse hoovil.

Fotod: Lemmi Kann