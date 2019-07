Juhtkiri: kõik on täpselt nii, kui peab

Kui kusagil, eriti mõne vastvalminud ehituse puhul, tekib probleem, on kõige sagedamini kõlav vastus, et kõik vastab seadusega kehtestatud normidele. Enamasti see nii ongi ja tõepoolest puudub igasugune alus väita, et keegi on midagi valesti teinud. Ometi probleem on ja see puudutab tervet hulka inimesi. Selle kohta käib meil neljatäheline lühend JOKK – juriidiliselt on kõik korrektne. Ka see tähistab olukorda, kus midagi on tehtud täpselt nii, nagu seaduses kirjas ja juriidiliselt pole kellelgi alust tegijale midagi ette heita. Samas on küsitav, kas tulemus ka tegelikult rahuldav on.

Tallinna maantee ehitus on üks sellistest JOKK-näidetest. Pärast mitme kuu pikkust kannatamist ja päev-päevalt auklikumaks muutuvatel kõrvalteedel hambad ristis sõitmist oli rõõm tee-ehituse lõppemise üle suur. On siledam ja mõnusam sõita küll, aga ilmnema hakkasid ka probleemid. Kõigepealt bussipeatusega seoses, mida taheti ilusaks teha, aga see muutis kaugliinibussidest väljaastumise reisijaile ebamugavaks ja isegi ohtlikuks.

Siis tuli välja probleem tee laiusega. Jah, laius vastab eeskirjadele, aga muudab operatiivsõidukitele tee läbimise ohtlikumaks. Vaevalt et sõidutee laiust reguleeriva normi eesmärk oli see, et operatiivsõidukid ei peaks saama Läänemaa kõige olulisemal transiitteel kriitilistel hetkedel möödasõite teha. Ometi plaaniti aastal 2014 Tallinna maantee rekonstrueerimise projektis tee laiuseks kaheksa meetrit. Veel enne, kui hakati ehitama Tamme tänava ristmikku, leidus neid, kes ütlesid, et see on liiga kitsas. Tuleb välja, et neil oli õigus. Sellesama liiga kitsa tee kohta ütleb aga linnavalitsus nüüd ivolinnaliku rahuloluga, et kõik on täpselt nii kui peab.

Kui mõnel teisel juhul oleks võimalik JOKK-skeemitamine pärast korralikku vihastamist lihtsalt ära unustada, siis tee puhul pole see paraku võimalik. Tee on ja jääb, seda mööda tuleb iga päev sõita, seal manööverdavad iga päev suured bussid ja läbi peavad pääsema ka operatiivsõidukid. Jah, munakivisillutise võib asendada siledama teekattega, teed laiemaks teha pole nii lihtne. Kui ikka sõitma ei mahu, siis on „juriidiliselt on kõik korrektne” vilets lohutus.