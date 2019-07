Matsi rannas ujus võrku meetripikkune tuur

Lääneranna vallas Varbla kandsis Matsi ranna lähedal pühapäeva hommikul nakkevõrku nõudnud Rain Oksaar, Artur Metsare ja Vello Varblane jahmusid, kui avastasid püünisesse sattunud meetripikkuse märgistatud tuura, kirjutab Pärnu Postimees.

“Alul lihtsalt istusime ja jõllitasime seda kaunist olevust paadi põhjas,” jutustas Oksaar. “Üks oli selge: püüdsime oma elu kala.” Edasi käitusid mehed, nagu sel puhul peab: mõõtsid, kaalusid ja pildistasid kala, panid tallele tuura küljest nakkevõrgus lahti tulnud märgise ja lasid saagi merre tagasi. Kala oli 1,04 meetrit pikk ja kaalus 5,8 kilo.

Tuur merre lasta oli oluline, kuna Atlandi tuura surmamine on Läänemeres keelatud. Seejärel võttis Oksaar ühendust Eesti loodushoiu keskuse kalateadlase Meelis Tambetsiga, kes oskas kalast rääkida märgistuse põhjal. Nagu märgistuselt nähtus, oli kala lastud Läti Daugava jõkke 2015. aastal.

“Võtsin Läti kolleegidega ühendust, kes teatasid, et 2015. aastal kaalus see kala ligikaudu 150 grammi, mis tähendab, et suhteliselt lühikese ajaga oli isendi kaaluiive olnud märkimisväärne,” rääkis Tambets Pärnu Postimehele. “Lätlased ütlesid, et nii suurt nende märgistatud ja vette lastud tuura pole varem meres kinni püütud.”

Tambets rõhutas, et tuurad on Läänemere põlisasukad, kuid kujunenud siin arvukuse kahanedes haruldusteks, mistõttu on liik kaitse all ning juba 15 aastat tegeldakse Poola ja Saksamaa kalakasvatajate algatusel selle Läänemere kalastiku kõige suuremaks kasvava kala arvukuse taastamisega.

Suurim tuur püüti Eestis 1996. aastal. 24. mai hommikul veidi enne kella seitset avastasid Muhu saare Võrkaia kalurid, kes käisid räimemõrdu nõudmas, räimekastist 290 sentimeetri pikkuse ning 135 kg raskuse tuurakala.