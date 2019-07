Tasuta transport pani rahva sõitma

Haapsalu bussijuhi Laura Koemetsa sõnul on bussid pungil täis. Kuigi võrreldavat statistikat pole, usuvad ka ühistranspordikorraldajad, et aastaga on sõitjate hulk viiendiku võrra kasvanud.

Neljapäeval Haapsalu bussijaamast Linnamäe liinile suundunud Koemets ütles, et väga palju sõidab koolilapsi ja eakaid.

„Lapsed sõidavad isegi ühe peatusevahe kaupa, hüppavad peale ja maha. Vanad kiidavad, et saavad tasuta poodi. Ühtegi paha sõna küll ei ole kuulnud,” ütles Koemets.

1. juulil sai tasuta sõit maakonnaliinidel aastaseks. Läänemaal on sõit tasuta. Mullune segadus puudulike sõiduplaanide ja kehvade -graafikutega on möödas. „Bussid käivad, inimesed sõidavad,” ütles bussifirma M.K. Reis-X OÜ regioonijuht Hardo Tamme.

Tamme sõnul on Haapsalu linnaliinibussid tipptunnil tuubil täis. „Aga ka maal on sõitjaid juurde tulnud, pensionärid on hakanud rohkem ringi liikuma,” ütles Tamme. Palju sõitjaid on Taebla–Haapsalu ja Linnamäe–Haapsalu liinil.

„Ega nad seda tasuta sõitu ometi ära kaota?!” kõlas läinud nädalal Haapsalu–Virtsu bussis ühe sõitja suust. „Vahel sõidan tunniks ajaks koju ja siis Haapsallu tagasi,” jätkas proua, kes sõidab Haapsalu ja Kõmsi vahet. Pärnu maakonna liinidel pole sõit küll tasuta, aga on odav – pilet maksab ühe euro.

Tasuta sõitu Haapsalu linnas kiitis ka tallinlane Serafima Haritonova, kes oli Haapsalus viis päeva puhanud „Väga mugav, eriti kui olla koos lastega,” ütles Haritonova.

Haapsallane Urmas Jaanimägi sõidab linnaliinibussiga paar korda nädalas. „Minul vahet pole, kas ta on tasuta või ei, aga kes elab maal, neile on see kindlasti tähtis,” ütles ta.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse arendusosakonna juhataja Terje Villemi sõnul on sõitjate hulk Läänemaal hinnanguliselt kasvanud 20 protsenti. „Võibolla ka 25 protsenti,” ütles Villemi. Täpselt pole Villemi sõnul võimalik öelda, sest statistika on Läänemaa kohta selle kunagistes piirides – koos Lihula ja Hanilaga. „Meil ei ole võimalik varasemaga võrrelda, sest maakond on tükk maad väiksem, aga meie hinnangul on tõus kindel,” ütles Villemi.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse alla kuuluvatest maakondadest on tasuta sõit ainult Läänemaal, aga sõitjaid on Villemi sõnul rohkem ka Harju-, Rapla- ja Lääne-Virumaal. „Seal on meil pooltasuta – tööinimesed maksavad, tasuta saavad õpilased ja eakad,” ütles Villemi. Kõige suurem on tõus olnud Harjumaal – üle 30 protsendi. Rapla- ja Lääne-Virumaal on tõus 20 protsenti.

Lihula liinigrupis (Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla) on sõitjaid üle 30 protsendi rohkem. „Mullu esimesel poolaastal oli 32 000 sõitjat, tänavu esimesel poolaastal 43 000 sõitjat.,” ütles Pärnumaa ühistranspordikeskuse logistik Külliki Kübar.

Mullu oli tasuta sõidu kompenseerimiseks ette nähtud ligi kuus miljonit eurot, Läänemaal 0,21 miljonit eurot. „Praegu on Läänemaa sellest rahast välja tulnud,” ütles Villemi. „Läänemaal kriisi ei ole.”

Läänemaa suurim probleem on Villemi sõnul Kullamaa kant, kus tasuta sõita ei saa – maakonnaliine seal pole, liikuma pääseb vaid kaugliinibussidega, kus pileti eest tuleb maksta. „Neile inimestele on liiga tehtud,” ütles Villemi.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskus on pöördunud maanteeameti poole ettepanekuga, et need liinid võiksid olla tasuta Läänemaa piires. „Ametil puudub igasugune tahe selle probleemiga tegeleda,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus, kes on ka Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juhatuse liige.

„Poolt liini tasuta ja poolt liini tasuliselt ei sõideta – selline on olukord. Selle muutmine tekitaks segadust. Kui on tasuta, siis on tasuta, kui on tasuline, siis on tasuline,” ütles maanteeameti ühistranspordiosakonna ekspert Aini Proos.

Sõitjate hulk

Tasuta sõit käivitus mullu 1. juulil. Aasta jooksul on sõitjate hulk järjest kasvanud.

Mullu juulis oli Läänemaal sõitjaid 30 000, novembris 54 000, tänavu mais 55 000.

Lihula liinidel sõitis mullu juunis 3400 reisijat, tänavu juunis 5200 reisijat.

Allikas: Põhja-Eesti ja Pärnumaa ühistranspordikeskus