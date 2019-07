Joogafestival avatakse naerujoogaga

27.-28. juulil peetaval joogafestivali programm sündis peakorraldaja Merit Raju sõnul lihtsalt inspiratsioonist. „Näen seda nagu filmi silme ees ja panen kirja, lepin kokku ja teeme selle toimumiseks siis tiimiga aastajagu ettevalmistusi,“ sõnab ta.

Sel aastal astuvad lisaks festivali avajale Ananda Dasile ja peaesinejale Justin Michael Williamsile üles Hedvig Hanson, Aigi Vahing, Peep Vain ja paljud teised.

Korraldaja Merit Raju tunneb Indiast pärit Ananda Dasi isiklikult. „Tema sügavus ja inimlik soojus, aga ka nakatav naer on lihtsalt midagi, mida tahaks üha uuesti kogeda,“ ütles Raju.Hedvig Hansoniga tehti suvel ühine naisteretriit ja Raju sai seal kogeda Hansoni häälerännakut, mis on omaette joogastiili moodi. „Taluõuel pirnipuude vahel murul seda kogedes tundsin juba elevust, kuidas oleks seda teha sadade inimestega Haapsalu linnusehoovis,“ räägib ta.

Ameerikast pärit Williamsi sära ja sarm on see, mis võiks Raju meelest ka Haapsalu festivali valgustada. Williams ütles eestlastele saadetud videotervituses, et on andnud joogatunde 40 riigis, aga mitte kunagi Eestis ja ootab väga festivali. „Jooga aitab mul ennast avastada,“ toob Williams välja suurima põhjuse, miks ta joogaga tegeleb.

Joogafestivalil esinevad parimad joogaõpetajad Eestist ja välismaalt. Saab proovida erinevaid joogastiile, kuulata loenguid ja osaleda töötubades.

Joogafestivali kava ja piletite kohta leiab infot festivali kodulehelt.