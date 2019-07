Teisipäeval ja kolmapäeval võistlevad Haapsalus kiirabibrigaadid

Teisipäeval algab Haapsalus Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja terviseameti korraldatav kahepäevane, ligi 180 osavõtjaga V Eesti kiirabi liidu simulatsiooniõppus. Esimest korda linnakeskkonnas korraldatavale õppusele linnakeskkonnas on kõik oodatud kaasa elama.

Õppusel osalevad kiirabibrigaadid lahendavad kiirabi igapäevatöös ettetulevaid olukordi. “Kiirabibrigaadidel tuleb elustada, aidata ägeda südame- ja veresoonkonna haigestumise, traumade ning muude erakorraliste olukordade korral,” räägib õppuse peakorraldaja, Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov. Ta lisas: “Selliseid õppusi korraldatakse kiirabiteenuse kvaliteedi tõhustamiseks ja kiirabisüsteemis töötavate inimeste motivatsiooni tõstmiseks, aga ka erakorralise meditsiini populariseerimiseks.”

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialisti Kalev Pahla sõnul on seekordne simulatsiooniõppus eriline, sest see on üles ehitatud kutsemeisterlikkuse formaadis, mis tähendab, et kiirabibrigaadid lahendavad praktiliste tegevuste käigus väga erinevaid situatsioon-ülesandeid. “Õppuse ülesanded on üles ehitatud selliselt, et need sisaldavad kiirabibrigaadi jaoks tegutsemist kannatanute abistamisel väga erinevates, ka kriitilistes olukordades,” ütles Pahla.

Et võistlevad brigaadid täidavad samu ülesandeid, saab hinnata ja võrrelda eri kiirabibrigaadide liikmete tegutsemist ning hiljem teha järeldusi, millistes olukordades tuleb edaspidi rohkem keskenduda kiirabipersonali kompetentsi tõstmisele. “Samuti saame infot selle kohta, mis valdkonnas tuleb panna rohkem rõhku kiirabitöötajate koolituste korraldamisele, ühtlustada kiirabi standardeid läbi ühtsete teenuse kvaliteedi-indikaatorite, kiirabi tegevus- ja ravijuhiste uuendamise ja nende kinnitamise töö-alaseks järgimiseks kõigile riigis tegutsevatele kiirabibrigaadidele,” selgitas Pahla.

Õppuse esimesel päeval, 9. juulil võisteldakse Haapsalu kutsehariduskeskuses, kuid kolmapäeval täidavad kiirabibrigaadid ülesandeid otse Haapsalu kesklinnas: promenaadil, piiskopilinnuses ja raudteemuuseumis. Kolmapäeva hommikul kell 10 algab Haapsalu kultuurikeskuse eest kiirabiparaad.

Õppusel osaleb 19 kolmeliikmelist kiirabibrigaadi, 39 hindajat, 40 rollimängijat ja kaasaelajad. Oma kiirabibrigaadid on võistlema saatnud Tallinna kiirabi, Tartu kiirabi, Pärnu haigla kiirabi, Karell kiirabi, Eesti kaitseväe kiirabi, Regionaalhaigla kiirabi ning koos Eesti kolleegidega paneb oma oskused ja teadmised proovile ka Läti kiirabibrigaad.

Kiirabi simulatsiooniõppust peetakse viiendat korda, esimene taoline toimus Regionaalhaigla eestvedamisel 2015. aastal. Kiirabiõppused on populaarsed ka väljaspool Eestit. Regionaalhaigla kiirabibrigaadid on korduvalt osa võtnud võistlustest Leedus, Tšehhis ja Poolas. Palangas 2018. aastal pälvis Regionaalhaigla kiirabibrigaad parima rahvusvahelise meeskonna tiitli. Õppustel läbitud ja omandatud realistlike situatsioonülesannete tulemusel on kiirabitöötaja enim valmis abistama kriitilises seisundis patsienti ning patsient saab parimat abi.