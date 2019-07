Haapsalu linnavalitsus laseb promenaadil laguneda

Üheksa aastat tagasi renoveeritud Haapsalu promenaadil on puitdetailid nii ära väsinud, et hooldustöödest nende puhul enam ei piisa, vaja on suuremat remonti.

Aafrika ranna käigurada piiravad postid on aluse küljest lahti mädanenud ja sirge rea asemel on üks post ühele, teine teisele poole viltu. Ka laudis käiguraja merepoolses servas on üsna läbi – lauad on kohati lahti, servad mädanenud ja mõnel pool ka naelad püsti.

Nii promenaadi paadisilda kui ka Aafrika ranna kõige hullemaid kohti on püütud aastate jooksul kõpitseda: mädanenud piirded-postid on suuremate ja tugevamate kruvidega kinnitatud ning Aafrika rannas on toestatud mõnda posti, et päris pikali ei kukuks.

