Tasuta bussisõit läheb riigile plaanitust kulukamaks

Tasuta bussissõidu esimese aasta tulemused on hiilgavad, ent eduloost hoolimata näib, et raha selliseks riiklikuks helduseks napib, vahendas ERRi uudisteportaal.

“Ma olin skeptiline, aga elu on näidanud, et teatud segmentidele on see tasuta ühistransport väga oluline. Kas ta peaks olema tööealisele elanikkonnale päris tasuta, selles ma olen endiselt nii öelda kahevahel,” ütles maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson.

Tänavu kulutab riik tasuta sõidule ligi 43 miljonit eurot ning maanteeamet taotleb majandusministeeriumilt 1,8 miljonit lisaks, et katta sõitjate arvu suurenemise ja haldusreformi tõttu tekkinud uute liikumissuundade kulud.

Neljas maakonnas bussiliiklust korraldaval Põhja-Eesti ühistranspordikeskusel on esialgu puudu ligi 230 000 tuhat eurot, järgmisel aasta oleks lisaks vaja ligi 450 000 eurot. Keskus on küsinud lisaraha, kuid väidetavalt on ühistranspordile planeeritud raha otsas.

Kuigi riigieelarve seis on pingeline, siis majandusminister Taavi Aasa kinnitusel leitakse lisaraha tasuta bussisõidu jaoks ja ennekõike on see mõeldud bussiliinide laiendamiseks.