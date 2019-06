Lihula liivaturniiri võitis Kullamaa meeskond

Lõuna-Läänemaa spordisuvi lükati taas käima traditsioonilise suvealguse võrkpalli liivaturniiriga. Iga-aastane Särtsu võrkpalli liivaturniir toob juuni keskel Lihulasse võrkpallisõpru lähedalt ja kaugelt.

Juba 20aastase ajalooga suveturniiri on aastate jooksul mängitud mitmes formatsioonis. On toimunud turniirid täismeeskondadele, on toimunud rannavõrkpalliturniirid. Viimastel aastatel, nii nagu ka nüüd, mängiti kolm-kolme vastu. See on huvitav formaat ja nõuab võrkpalluritelt ühtmoodi osavust mida vaja liival mängides, kui ka saalivõrkpallis.

Kõik osalenud meeskonnad oli väga korraliku mänguklassiga ja said suve esimesel liiva peal peetud turniiril hästi hakkama. Mida mäng edasi ja turniir otsustavate medalimängudeni jõudis, seda kõrgeklassilisemat võrkpalli Lihula publik väga palaval suvepäeval näha sai.

Turniirist võttis osa kuus võistkonda. Lisaks oma piirkonna meeskondadele, kelleks olid Lihula, Lääneranna vald, Vatla ja Virtsu, pakkusid külakosti Kullamaa ja Vändra meeskonnad. Kahes alagrupis peetud turniir oli väga huvitav ja kuuetunnise võistluspäeva lõpuks olid parimad selgunud.

Esimesest alagrupist mängisid end poolfinaali Virtsu ja Lääneranna meeskonnad. Alagrupi võidu said siinjuures Virtsu võrkpallurid.

Teises alagrupis käis alagrupi võidu nimel veel pingelisem heitlus. Siin tuli geimipunktide abil alagrupi võitjaks Kullamaa meeskond, jättes teiseks Lihula meeskonna.

Enne poolfinaale selgitasid viienda koha Vändra ja Vatla meeskonnad. Vatla võitis mängu 2:0 ja olid sellega teeninud Särtsu turniiri viienda koha. Muide, Vatla võistkonnas mängis kaasa turniiri ainus naisvõrkpallur, Ave Nellis. Tema hingestatus ja hea töö sidemängijana on alati silma paistnud.

Poolfinaalides algas jaht esikohamängu nimel. Esimesena sai sellega hakkama Kullamaa, kes väga põnevas mängus oli geimidega 2:1 üle Lääneranna meeskonnast.

Teises poolfinaalis kohtusid igipõlised rivaalid, Lihula ja Virtsu. Virtsu meeskonnal oli ehk tarkust rohkem ja otsustavad punktid võideti just tarkade otsuste tulemusel. Geimdiega 2:0 sillutati tee finaali.

Kolmas koht kuulus Lihula meeskonnale, kes mängis just selles kohtumises oma päeva parima mängu. Lääneranna meeskond alistati geimidega 2:0.

Finaal oli taaskord päeva kõige kaasahaaravam kohtumine. Esimeses geimis alistas Virtsu meeskond Kullamaa seisuga 21:10(!!!). Selline ülekaal tekitas Virtsu võrkpalluritel ilmselt võidukohustuse, või hoopis võidukartuse. Kullamaa, alati väga kvaliteetne võistkond tuli teises geimis 13:16 kaotusseisust välja, võitis kaheksa punkti järjest ja geimi 21:16. Kolmandas geimis Virtsu enam füüsiliselt ei jaksanud ja 15:9 seisuga kuulutas kohtunik Arvi Alesmaa otsustava geimivõiduga Kullamaa turniiri võitjaks. Esikoht viidi sellega Läänemaa võrkpalli pealinna.

Autasustamisel said aga turniiri peakohtunik Jaanus Getreult käepigistuse ja auhinnad kõikide võistkondade võrkpallurid.

I koht: Kullamaa- Keiro Jõgisalu, Hendrik Naar, Hendry Kullamäe, Maanus Jõevee

II koht: Virtsu- Raiko Vänt, Margus Mölder, Vaido Veek

III koht: Lihula- Siim Pärnpuu, Reigo Vänt, Tiit Kolotšev

4. koht: Lääneranna

5. koht: Vatla

6. koht: Vändra

Võrkpalliturniiriga lükati selle piirkonna spordisuvele hoog sisse.

Spordisuvi Lõuna-Läänemaal