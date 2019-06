Juhtkiri: kellele kuulub suvine Haapsalu?

Tänases [15. juuni] Lääne Elus meenutab fotograaf Arvo Tarmula, kuidas 1979. aasta juunis tõid Haapsalu 700. sünnipäeva pidustused peatänava, kultuurimaja ja lossipargi ühes Krahviaiaga rahvast kolmeks päevaks nii täis, et polnud ruumi ei istuda ega astuda. Kõik see mees ühes laste ja naistega lõi end lille ja tuli pidustustele. Õhk oli oma linna tundest, uhkusest ja rõõmust paks. Ei olnud vist inimest, kes poleks kodulinna 700 aasta juubelit tähtsaks sündmuseks pidanud.

Veerandsada aastat hiljem, kui Haapsalu tähistas 725. sünnipäeva, ei tungelnud enam tänavatel nii suur rahvahulk. Toona olid korraldajad kavalalt muutnud juubelipidustused linnarahva oma peoks – juba mitu kuud varem hakati valmistama ajaloolisi kostüüme ja teatraliseeritud etendusega liiguti eri ajastuid kujutades linna ühest paigast teise. Õhtul marssis kostümeeritud seltskond uhkel sammul linnusesse, et kuulata-vaadata tõelist galaetendust. Tänavu tähistab Haapsalu 740. sünnipäeva. Ajad muutuvad, inimesed ja olud koos sellega. Kui 40 aastat tagasi oli suveürituste kalender kõikjal Eestis hõredavõitu ja iga suurem ettevõtmine meelitas inimesed kohale lähedalt ja kaugelt, siis nüüd toimub korraga nii palju põnevat, et raske on valikut teha.

Ja eks kipuvad inimesed sest suurest virvarrist ise ka väsima. Aeg-ajalt tekib Lääne Elu kommentaariumis mõne loo sabas diskussioon, et kellele seda suvist trianglit ja linna üle ujutavaid turistide horde vaja on. Paljud Haapsalu inimesed sätivadki suveplaane tehes oma käigud just mõnele sellisele nädalavahetusele, kui linnas toimub taas mõni suurüritus, ja põgenevad linnast nii kaugele kui võimalik.

Kõige rohkem omaks peetakse endiselt kindlasti Valge Daami aega, mil ka vanem generatsioon end üles lööb ja tänavale promeneerima tuleb. Ometi taandub seegi oma linna pidu paljude jaoks vaid traditsioonilise laada külastamisele ja õhtuse etenduse äravaatamisele. Kui sedagi. Nii on linn aastakümnete jooksul vaikselt käest ära antud. Kui pidu tuleb linna, jäävad paljud läänlased koju. See ei ole etteheide. See on tähelepanek, mis vajab tähelepanu ja lahtimõtestamist nii Haapsalu elanike kui ka juhtide poolt.