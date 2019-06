Haapsalu holmidel algas tee-ehitus

Sel esmaspäeval alustasid Lääne Teed ehitustöid Haapsalus holmidel, kus rekonstrueeritakse 800 m pikkune ligipääsutee tööstusalale.

Raha selleks eraldas Haapsalu linnale EAS piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist. Projekti järgi rekonstrueeritakse Holmi kallas, Westmeri tänav ja nendevaheline Kaluri tänava lõik ning paigaldatakse tänavavalgustus, et oleks tagatud normidele vastav ja turvaline ligipääs tööstusettevõtetele ja sadamatele. Kõnniteed ei tule, sest tegemist pole jalakäijatele mõeldud tänavaga.

„Tegemist on vana kruusateega, mida on aastate jooksul täidetud ja tolmutõrjet tehtud, aga mingit korralikku katendit pole seal kunagi olnud,” selgitas Haapsalu linnavalitsuse majandus- ja taristunõunik Sirli Vaksmann.

„Sel nädalal käivad tööd Holmi kaldal, järgmisena Kaluri ja viimasena Westmeri tänaval. Esimesel lõigul mingeid ootamatusi ette tulla ei tohiks, aga Westmeri tänava alt tulevad ilmselt välja vanad kommunikatsioonid,” rääkis Lääne Teede juhatuse liige Jürgen Jõelaan.

Vaksmanni sõnul on Westmeri tänava ehitus tähtis seetõttu, et piirkonna ettevõtted paiknevad just selle tänava ääres. Seal tegutseb kuus ettevõtet: Airon, Grand Holm Marina, Lade, Morobell, Parila Klaas ja Haapsalu Metal.

„Teetööd tuleb organiseerida nii, et need ettevõtete tegevust ei häiriks – suured veokid peavad teetöödest hoolimata ettevõtete hoovile pääsema. Selleks tuleb Haapsalu linnal, ehitajal ja ettevõtjatel tihedat koostööd teha,” rääkis Vaksmann. „Õnneks on juuli ka puhkuste kuu.“

Lepingu järgi peab objekt valmis saama septembris.

Kogu projekt läheb kokku maksma 406 000 eurot, millest EASilt saadi toetusena 350 000 eurot.