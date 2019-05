Vikerraadio avab laupäeval Dirhamis masti

Alates maist levib Vikerraadio Dirhamis, Nõval ja Osmussaarel sagedusel 91,7 MHz. Sel laupäeval, 1. juunil kutsub Vikerraadio kõiki sõpru ja kuulajaid Dirhamisse, kus uus saatja kell 14 pidulikult koos vikerrahvaga vastu võetakse. Avamise puhul musitseerivad kalakohvikus Marek Sadam ja Jaan Sööt.

Eesti rahvusringhääling võttis Lääne maakonnas, Dirhamis kasutusele uue saatja ja sageduse, mille tulemusena levib Vikerraadio nüüd ka Dirhamis, Nõval ja Osmussaarel. Piirkonnas on raadiote leviala seni olnud piiratud, uue saatja kasutuselevõtuga on Vikerraadio nüüdsest ainus korraliku kvaliteediga kuulatav raadiojaam.

Vikerraadio leviala laiendamisega antud piirkonnas on ERR tegelenud viimased aastad, et tagada info jõudmine kohalike ja külastajateni. „Vikerraadiol on hea meel, et leviala laienes just enne suve, mil me toome kuulajateni tänavused suursündmused, alates juubelit tähistavast laulu- ja tantsupeost kuni Seto kuningriigi päevani, ja muidugi palju suurepäraseid saateid,” märgib Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek.

Leviala laienemise puhul kutsub Vikerraadio sel laupäeval kõiki Dirhamisse, kus kell 14 avavad pidulikult uue saatja Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek ja Lääne-Nigula Noarootsi osavalla vanem Aivo Hirmo. Kell 14.30 jätkub programm Dirhami kalakohvikus, kus lugude ja lauludega esinevad tasuta kontserdil Marek Sadam ja Jaan Sööt.

Eesti suurima kuulajaskonnaga raadiojaam on sel aastal astunud jõulisi samme leviala parandamiseks piirkondades, kus Vikerraadio varem ei olnud kuulatav. Lisaks uuele saatjale Läänemaal vahetas ERR märtsis välja Vikerraadio saatja ja sageduse ka Ida-Virumaal, mille tulemusena paranes raadioprogrammi edastamine nii Sillamäe linnas kui ka selle lähiümbruses. Piirkonnas levib Vikerraadio nüüd sagedusel 92,3 MHz. Uue saatja kasutusevõtuga on Vikerraadio kuulatav ka Tallinn-Narva maantee Sillamäe lõigul.