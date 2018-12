2018. aasta kokkuvõte: Eesti kuulsaima sadamatüli lõpp

Selle aasta juunis tõmmati joon alla 11 aastat väldanud kirglikule sadamatülile, mis tekitas peavalu ja paksu pahandust mitmele Haapsalu linnapeale ning paarile majandusministrile.

12. juunil potsatas ajalehetoimetuste postkasti pressiteade, mis ütles, et Haapsalu Veskiviigi jahisadama uus omanik on Sadamate Investeeringute OÜ, mis on seotud kõrval asuva Grand Holm Marina ehk Suur-Holmi jahisadama asutaja Viktor Siilatsiga.

Kiire taustauuring näitas, et Sadamate Investeeringud OÜ oli sissemakset tegemata loodud sama aasta 28. mail ja selle ainuke juhatuse liige on Keijo Lindeberg, omanimelise advokaadibüroo juhtivpartner.

Et Veskiviigi sadama senine omanik Aivar Reivik oli oma sadama müünud vahemehe kaudu just Viktor Siilatsile, sai Reivik teada alles Lääne Elu ajakirjanikult. „Meie müüsime sadama enda arust Sadamate Investeeringutele,” kostis Reivik.

Läbirääkimisi pidas Reivikuga hoopis Tiit Suuder, kes on üks Kakumäe jahisadama osanikest ja S.M.T. Arendus OÜ juhatuse liige. „Tema väitis, et ostab omale. Ju siis Siilats ei julgenud ise rääkida,” ütles Reivik.

Tehingu hinda Reivik ei avaldanud. Ütles vaid, et hind oli sobiv ning soovis Siilatsile ja Haapsalu linnale palju õnne, et ühest üleliigsest tarast lõpuks lahti saadakse.

Jutt käib nii füüsilisest kui ka mõttelisest tarast Veskiviigi ja Suur-Holmi sadama vahel, mis on üle kümne aasta kestnud sadamatüli sümbol.

Üks Eesti suuremaid ja kirglikumaid äritülisid sai alguse 2007. aastal, kui Haapsalu volikogu kinnitas Suur-Holmi sadama akvatooriumi, jättes tähelepanuta veeteede ameti märkuse, et akvatooriumi piiri taga on laht nii madal, et juurdepääs teistele kaidele Veskiviigi sadamas on häiritud.

Eelnõu, mis andis Siilatsile aluse veetee kinni panna, esitas valitsusele majandusministrina Edgar Savisaar. Vahepeal oli aga majandusministri toolile istunud Juhan Parts.

Järgmine Haapsalu linnavolikogu ruttas viga parandama ja tegi majandusministeeriumile ettepaneku määrata akvatooriumile uued koordinaadid. Need ka saadi, mispeale kaebas Siilats Haapsalu linnavalitsuse kohtusse.

Algas sadamasõda, kus pooled ei valinud sõnu ega lugenud raha.

Ka ei andnud veeteede amet 2008. aastaks Siilatsi sadamale tegevusluba. Suur-Holmi sadama võrkaiale ilmus silt, mis teatas, et sadam on suletud „Haapsalu linnapea initsiatiivi tõttu ja naeruväärsetel põhjustel”. Haapsalu linnapea oli tol hetkel Ingrid Danilov.

Majandusministeeriumi tollane kantsler Marika Priske laiutas vaid käsi. Priske käis 2008. aasta suvel Haapsalus ja üritas tulutult sadamatülile lahendust leida.

„See on rohkem Andrese ja Pearu moodi tüli. Tulemus on vähem tähtis kui see, kes peale jääb,” ütles ta Lääne Elule.

Sadamatüli ajas meele mustaks ja tegi elu keeruliseks aga eelkõige neil, kellele need sadamad mõeldud – purjetajatele, kes harjunud igal hooajal oma alusega Haapsalus käima. 2014. aastal jäi Haapsalu kõrvale ka Muhu väina regatilt, sest veeteede ameti korraldusega lammutati osaliselt Suur-Holmi ujuvkai, mistõttu oli Siilatsi sadam tol aastal üldse suletud.

Peale kõikide suuremate ajalehtede veergude käis sadamatüli teemal kibe andmine ka väikelaevajuhtide foorumis kipper.ee. Kõigele krooniks andis Viktor Siilats 2015. aastal välja raamatu „Haapsalu rahvavabariik”, milles kirjeldab mahlakalt sadamatüli enda pilgu läbi.

Kogu selle aja jooksul olid mõlemad sadamad vahelduva eduga müügis, mille kohta ütlesid Siilats ja Reivik ise, et kõik asjad on alati müüa, aga õige hinnaga.

Kas ühel hetkel sai Veskiviigi sadama hind „õigeks”, väsisid mõlemad mehed üle aia tülitsemisest või oli põhjuseks hoopis midagi kolmandat – igal juhul on Haapsalu sadamatüli nüüd läbi ja kõnealune tara maha võetud.

Nagu loo alguses mainitud pressiteates seisis, täitus Siilatsi poolt 2007. aastal Lääne Elu vahendusel välja käidud idee taasühendada kaks kõrvuti asetsevat Haapsalu jahisadamat.

„Kümme aastat tagasi kirjutasin Lääne Elus, et sadamatel võiks olla üks operaator. Võibolla olin siis liiga palju ajast ees, aga nüüd on vast õige aeg,” ütles Siilats selle hooaja avapeol.

Sadamate Investeeringud OÜ

Asutatud 28. mai 2018 Keijo Lindebergi poolt.

26. juunist on ettevõtte osanik OÜ Modify, mille osanik on omakorda IEG Holding OÜ.

IEG Holding OÜ osanikud on Viktor ja Keith Siilats.

Sadamate Investeeringud OÜ ainuke juhatuse liige on praegu Suur-Holmi sadama kapten Valdo Kivi.

Allikas: äriregister