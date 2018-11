Haapsalu sotsiaalmaja pakub päevahoiu-, isikliku abistaja ja tugiisiku teenust

Päevahoiuteenus on suurenenud järelevalve vajadusega eakatele, kelle omaksed käivad tööl ja ei saa tagada seetõttu piisavat järelevalvet. Teenust pakume E–R, kuni 8 tundi päevas, lisaks vajadusel transport teenusele ja tagasi koju.

Tugiisiku teenus. Teenuse eesmärk on toetada iseseisvat toimetulekut olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste kasutamisel olulisel määral kõrvalabi.

Isikliku abistaja teenus on erivajadusega isikutele mõeldud füüsiline kõrvalabi.

Teenused on teenuse saajatele tasuta. Kui vajad teenust või tead kedagi, kes vajaks, siis võta meiega ühendust.

Lisainfo: sotsiaaltöötaja Liivi Moore, 473 5062, 5855 7695, liivi@sotsmaja.ee

Haapsalu sotsiaalmaja