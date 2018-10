Kirjandustuur toob Haapsallu Veiko Märka, Loone Otsa, Andra Teede ja Piret Jaaksi

Teisipäeval, 6. novembril toob traditsiooniline kirjandustuur Sõnaränd Haapsallu kirjanikud Veiko Märka, Loone Otsa, Andra Teede ja Piret Jaaksi.

Veiko Märka on eesti luuletaja, Tartu Noorte Autorite Koondise liige ja esimene esimees. Märka on enda kirjanikuks saamise kohta ise kirjutanud järgmiselt: „Aastad 1984–1986 olid maapaoaastad, mis sai veedetud vanaema juures maal. Need olid viljakad, sisemise kasvamise aastad. Ilma vanaema juures elamiseta polekski minust võib-olla eesti kirjanikku saanud.“

Loone Ots on Eesti folklorist, kirjanik ja kirjandusteadlane. Ta on uurinud Eesti ja Balti riikide kultuurilugusid, töötanud Tartu Ülikooli Balti õpingute lektorina ning õpetanud Moskva Ülikoolis. Ots on ka Tartu Richard Wagneri seltsi asutaja ning kauaaegne juht, lisaks tegeleb ta looma- ja lastekaitsega. Ta on kirjutanud näidendeid, sealhulgas Jaan Poskast, Karl Ristikivist ning Lydia Koidulast. 2012. aastal avaldas Ots mälestusteraamatu “Mustamäe valss”.

Andra Teede on tuntust kogunud eelkõige luuletajana, aga kirjutanud ka kriitikat, artikleid, näidendeid, laulusõnu ja libreto ooperile “Korduma kippuvad küsimused. Andra Teede debüteeris luuletajana kogumikus “Väike kuri kevad” aastal 2005. Kogumikus debüteerides oli ta 16-aastane, aasta hiljem järgnes tema isiklik debüütkogu „Takso Tallinna Taevas“. Andra Teede on teleseriaali “Õnne 13” viies stsenarist, ta võttis sarja Urmas Lennukilt üle 2014. aastal.

Piret Jaaks on tuntud eelkõige näitekirjanikuna, kuid ta on kirjutanud ka kriitikat, artikleid, lühiproosat ja toimetanud ilukirjandust. 2015 ilmus Piret Jaaksi novellikogu “Linnalegend”, mis sai 2015. aastal Betti Alveri debüüdiauhinna. Lisaks on Jaaks avaldanud lühiproosat erinevates ajakirjades ja kogumikes. 2017 ilmus Jaaksi sulest lastejutt “Kadunud soki saladus”, mille illustreeris Marion Undusk. Piret Jaaks on ka tänavuse Valge Daami lavastuse „100 Valget Daami“ teksti autor.

Kirjandustuur on Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Eesti Rahvusraamatukogu ettevõtmine, mille eesmärgiks on tutvustada inimestele Eestis tegutsevaid kirjanikke ja nende loomingut. Igas maakonnas esinevad erinevad kirjanikud.

Üritus toimub Haapsalu raamatukogu (Post 3) lugemissaalis 6. novembril, kell 17.30.

