Galerii: See teatris mängiti Mölkkyt

Täna peeti See teatris Mölkky sisevõistlusi, mis ühtlasi tutvustasid kohalikele Soomest pärit mängu.

See teatris võistles neljal rajal üheksa kaheliikmelist võistkonda. Lisaks kohalikele olid Mölkkys võistlemas ka Hiiumaalt ja Tallinnast kohale tulnud mängijad.

Roman Sultangirejev See teatrist ütles, et teatrimajas on Mölkkyt mängitud juba 10 aastat.Eve Merima See teatrist lisas, et suvel mängisid nad poole ööni teatrihoovis Mölkkyt, sest kuidagi ei saanud keegi täpselt 50 punkti täis.

Mölkky koosneb 12 nummerdatud kasepuust kurnist ja viskepulgast. Viskepulka tuleb kurnide poole visata – kui maha läheb üks kurn, saab võistleja või meeskond nii palju punkte kui kurnil kirjas on, kui pikali läheb mitu kurni, siis saab nii palju punkte kui mitu kurni maha kukkus. Enne igat viskekorda tõstetakse kõik kurnid püsti täpselt seal, kus need pikali kukkusid. Võidab see, kes saab esimesena täpselt 50 punkti. Kui punkte tuleb rohkem, langeb mängija tagasi 25 punktile.

Punktid kokku saades, kõlasid ka Haapsalus võiduhüüded.

Eesti Mölkky liidu presidendi Märt Niinemägi sõnul mängisid juba sõdurid talvesõja ajal Mölkkyt, üks võistleja teadis rääkida, et tegemist on vana karjapoiste mänguga, mis taaselustus aastatel 1990-2000. Esimesed Mölkky võistlused toimusid Soomes aastal 2004.

Niinemäe sõnul osales möödunud aastal Eesti meistrivõistlustel 55 võistkonda, Soome meistrivõistlustel osales 127 võistkonda. Lisaks neile on kodused mängijad.

Niinemägi arvas, et See teatris võib tuleval aastal ka paarismängu võistlusi korraldada, sest ruumid on täpselt sobivad.

Mölkky klubini jõudsid Sultangirejev ja Merima kui sõitid suvel jalgratastega Hiiumaale individuaalvõistlustele. Pärast seda kontakteerusid nad Niinemäega, kelle abil tänane võistlus ka toimus.

Märtsi viimasel nädalavahetusel toimuvad Tallinnas Mölkky Euroopameistrivõistlused, kus osalemiseks tuleb vaid registreerida.

Malle-Liisa Raigla fotod