Läänemaal on geeniproovi andnud ligi 600 inimest

Eesti geenivaramu andmeil on alates juuni keskpaigast Läänemaa haiglas geeniproovi andnud ligi 600 inimest, nõusolekuvormi on allkirjastanud enam kui 1140 läänlast.

Nõusolekuvormi allkirjastanud 1,7 protsendiga on Läänemaa Eestis pigem tagapool. Kõige aktiivsemad on olnud tallinlased ja harjumaalased, kellest nõusoleku on andnud üle poolte elanikest.

Eesti geenivaramu teabejuhi Annely Alliku sõnul alustati Läänemaal proovide kogumist pisut hiljem kui mitmel pool mujal ning seetõttu võisid mitmed läänlased geeniproovi enne juba kusagil mujal ära anda. Allik lisas, et Läänemaa haiglas vereproovi andnute seas võib olla ka mujalt pärit inimesi, allkirja andmine näitab aga inimese tõelist elukohta.

Üle Eesti oli eilseks vereproovi andnud 57 000 ja nõusolekuvormi täitnud 73 000 inimest. „Igal nädalal lisandub 4000 inimest,” ütles Allik. Geenivaramu eesmärk on saada aasta lõpuks kokku 100 000 geeniproovi. Allik ütles, et aeg-ajalt küsitakse, et mis juhtub, kui ei saa 100 000 proovi kokku. „Sellest poleks ka midagi, sest riik rahastab 100 000 proovi kogumist ja jätkatakse niikaua, kui see arv kokku saadakse,” selgitas ta.