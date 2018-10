Juhtkiri: ministrite kassikullast pisarad

Neljapäeval kirjutas Lääne Elu Eesti Posti plaanist sulgeda juba novembris Lääne-Nigula vallas viis postiasutust. Sulgemine ei piirdu ainult Läänemaa ühe vallaga. Läinud nädalal andis konkurentsiamet Eesti Postile (Omniva) loa sulgeda iga neljas kontor.

Uudis paisus üllatavalt kiirestiüle-eestiliseks. Veel samal õhtul kajastasid sulgemist ERRi õhtused uudised, eile aga vallandus Lääne Elu toimetuses tõeline telefonikõnede ja meilide voog. Postkontorite uudisest püüdsid poliitilist profiiti lõigata kaks ministrit – ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Rene Tammist ja riigihalduse minister Janek Mäggi.

Mäggi pressiesindaja palus lisada artiklile oma kommentaari täies mahus, sest „praegu jääb Eesti Posti selgitusest mulje, et postkontorid suletakse haldusreformi tõttu”.

„Haldusreform ei saa olla põhjendus, isegi kui see andis seadusliku võimaluse,” teatas Mäggi pressiesindaja.

Küsimus polnud selles, et Mäggi kommentaari, mida Lääne Elu kasutas vaid osaliselt, olnuks kuidagi moonutatud või heitnuks see ministrile halba valgust. Kaugel sellest.

Täismahus kommentaari lisamist oli vaja sellepärast, et end poliitiliste vastaste ees kaista ja juba enne igasuguste süüdistuste esitamist puhtaks pesta – öelda ennetavalt, et riigihalduse minister ei ole süüdi. Tammist ruttas selgitama, et on Eesti Posti kui riigifirmaga rahul ja kinnitas, et Eesti Post ei pane iga neljandat postkontorit kinni.

Ühesõnaga – kaks ministrit püüdsid jätta muljet, et neid huvitavad suletavad postkontorid, kuigi nende võimuses ei ole Eesti Posti tegevust kuidagi takistada. Aga mis teha – valimised on ukse ees ja siis pole aega vahendeid valida. Vägisi tundub, et seekord jooksis magavale kassile hiir suhu.

Eesti Posti ei mõjuta see kuidagi – kui ta tahab iga neljanda postkontori kinni panna, siis ta seda ka teeb.