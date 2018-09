Põnev teooria eestirootslastest ilmus eesti keeles

Hiljuti ilmus Ivar Rüütli tõlkes eesti keeles raamat „Piiskop ja ristisõda 1206”, mis tutvustab Rootsi arheoloogi ja ajaloolase Jonathan Lindstömi teooriat eestirootsi asustuse algusest Eestis 13. sajandil, Lihulas hukka saanud rootslaste päritolu ja Lundi peapiiskopi Anders Suneseni rolli selles.

Lindström jutustab oma raamatus kroonikate, kirjade ning Ölandi põhjaosas leiduvate maha jäetud ja võssa kasvanud külaasemete kaudu loo 13. sajandi alguse Põhjalast ja Taani kuninga Valdemar Sejri 1206. aasta ristisõjast Eestisse. Raamatu keskne tegelane on aga tollase Euroopa üks tähtsamaid kirikumehi, Lundi peapiiskop ja hilisem Taani asehaldur Tallinnas Anders Sunesen, keda Lindström peab 1206 ristisõja ja rootslaste ümberasumise initsiaatoriks.

Lindström on oma uurimustes jõudnud selleni, et eestirootslaste esivanemad on pärit Rootsi Ölandi saare põhjaosast, kust nad 1206 Vormsile ümber asustati. Ajaloolase hinnangul viitavad nii külanimed kui ka külade suurus keskajal sellele, et esimesena asutati viis küla Vormsi lääneosas, kus asusid ka paremad põllumaad. Sealt levis asustus edasi Vormsi idaossa ning edasi juba Noarootsi ja Riguldi–Sutlepa kanti.

Jonathan Lindström on rootsi arheoloog ja ajaloolane, kes on välja andnud ligi paarkümmend raamatut nii täiskasvanutele kui ka lastele. Ta on teinud ajalooteemalisi telesaateid. Tema isa Olle Lindström on sündinud Vormsil, noorukina põgenes ta teise maailmasõja ajal Rootsi. Olle Lindström hukkus Estonia katastroofis.