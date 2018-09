Holmidele tuleb tee asemel ellinguhoone ja parkla

Grand Holm Marina sadama omanikud tahavad algatada detailplaneeringu, et korrastada Grand Holm Marina sadamahoone tagust ala, kuid nende soovid lähevad vastuollu linna üldplaneeringuga.

Haapsalu üldplaneering näeb ette, et sadamahoone taha rajataks tee, mis ühendaks Holmi ja Westmeri tänavat, parandades nii juurdepääsu sadamatele. Haapsalu aselinnapea Helen Rammu sõnul tekkis aga esialgse plaani elluviimisega takistusi, sest linn ei saanud maaomanikega teemaa võõrandamise osas kokkuleppele.

Nüüd tahab Gand Holmi omanik Modify OÜ ehitada sadamahoone taha uue ellinguhoone, kuhu tuleks ka kontor ja pood, rajada parkla ja korrasta Holmi tänava ümbrus.

Reedel andis Haapsalu linnavolikogu loa üldplaneeringuga vastuollu mineva detailplaneeringu algatamiseks.

Rammu sõnul pääseb Bürgermeistri holmi põhjapoolses osas olevate sadamateni ka Westmeri tänava kaudu, mis on kavas järgmisel aastal korda teha ja asfalteerida.

Planeeringu- ja kommunaalkomisjoni esimehe Lauri Väli ütles, et sadamate piirkond holmidel on keeruline piirkond, mida tuleb tervikuna vaadata. “Peamegi leppima, et seal hakkab juurdepääs hakkab ringiga olema, et saaks selle kandi korda.”