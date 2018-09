Politseile on leidnud arvatava kalmisturüüstaja

Politsei on tänu vihjetele kindlaks teinud noormehe, keda kahtlustatakse Haapsalu vanal kalmistul kahe hauatähise ümberlükkamises.

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnapolitseiniku Vello Vichterpali sõnul vestles noorsoopolitseinik lastega ja nii koorus sealt välja ühe 13aastase noormehe nimi. „Pole temaga veel kokku saanud ja täpsustamist vajab ka see, kas poiss tegutses üksi või kellegiga koos,” ütles Vichterpal.

Haapsalu vanal kalmistul on selle nädala alguses ümber lükatud kaks risti ja kangutatud kvartaliposti. Haapsalu linnavalitsuse arenguspetsalisti Ülla Parasesõnul asusid mõlemad ümber lükatud ristid kalmistut läbiva tee ja istepingi läheduses. Üks, mis lõhkujatele ette jäi, oli marmorist rist, mille restauraator Paul Uibopuu mõned aastad tagasi taastas.

Paras ütles, et pärast lõhkumise avastamist linn politseile avaldust ei teinud, sest neil polnud usku, et politsei võiks vandaalitsejad avastada. Politsei sai vanal kalmistul toimunust teada Lääne Elu artikli ja sotsiaalmeedia kaudu. „Üks inimene helistas ka 112 ja teatas, et ühle kalmul on laternapost ümber autud,” rääkis Vichterpal.

Paras ütles, et Uibopuu on kahe lõhutud risti parandamise hinnaks kalkureerinud 500 eurot. Kuna poiss, keda lõhkumise kahtlustatakse on alaealine, peavad kahju hüvitama tema vanemad või seaduslik esindaja.