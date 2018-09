Galerii: Priit Eelmäe andis taastusravihaigla juhtimise Kadri Englasele

Täna oli viimane tööpäev Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse (taastusravihaigla) juhil Priit Eelmäel, selle puhul andis ta teatepulga üle tulevasele juhile Kadri Englasele.

Teatepulka sümboliseerisid rullikeeratud paberid, kus on uue juhi tööruumi projekt selle renoveerimiseks.

„Mina olen töötanud terve aja sellises kabinetis, mis on olnud selline haigla ehitamisest saati,” ütles Eelmäe projekti üle andes.

Eelmäe juhtis taastusravihaiglat kümme aastat, alates 20. maist 2008, haigla nõukogu liige oli ta alates 2003. aastast.

„Need 10 aastat on olnud sellised, mida ma mitte mingil juhul mitte millegi vastu ei vahetaks,” ütles Eelmäe.

Lisaks niinimetatud teatepulgale andis ta uuele juhile üle võtmed, mis avavad selles haiglas kõik uksed ning oma uksekaardi. „Ma tegelikult annan kerge südamega selle haigla juhtimise üle, meie tulevane juht ja personal väärivad üksteist,” ütles Eelmäe, kellel jagus mõlemale vaid kiidusõnu.

Englas andis EelmäeleTartusse kaasa meremaali. Valikut põhjendas sellega, et teab, et Eelmäele meeldib kunst ning kuigi Tartus on suuremad väljakutsed, siis erinevalt Haapsalust pole seal merd.

Englas rääkis, et mõtles poolteist kuud tagasi tormises Wellingtonis Uus-Meremaal, kas korjata nõukogu visatud kinnas üles või mitte. „Mis pani mind sellele poolkerale tagasi kolima, oli see, et ma pole kunagi suutnud väga hästi varjata seda, et ma väga entusiastlikult ja suure kiindumusega taastusravi valdkonda suhtun,” ütles Englas.

Englas on taastusravihaiglaga seotud viimased 10 aastat. „Ma tean, mis on tugevused ja ma tean, mis on nõrkused,” ütles Englas.

Vana juhti ära saatma ja uut tervitama oli tulnud terve taastusravihaigla kollektiiv, linnavalitsuse esindajad, kolledži esindajad ja Läänemaa haigla juht Tõnis Siir. Viimane ütles, et taastusravihaigla annab Läänemaa haiglale tihti raskeid haigeid ja tänu sellele saavad alati viidata oma vajalikkusele, kui otsustatakse Läänemaa haigla saatuse üle.

Taastusravihaigla lasteosakond aga andis Eelmäele kaasa suure kaisukaru, sest kõige pikem koostöö on taastusravihaiglal olnud Mesikäpa teatejooksuga. Kuna mesikäppa ei saadud, siis toodi karu Leedust.

Arvo Tarmula fotod