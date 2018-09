Haapsalu linnavolikogu andis loa Läänemere linnade liidust lahkumiseks

Haapsalu linnavolikogu andis täna linnavalitsusele loa lahkuda Läänemere linnade liidust.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul oli Haapsalu Läänemere linnade liidu liige olnud aastast 1994 ja see oli üks esimesi ühendusi mille liikmeks Haapsalu linn astus. „Kui liikmeks astusime, tundus see huvitav ja kasulik. Alguses oligi, aga praegusel hetkel on selle liidu fookus läinud täiesti Skandinaaviamaadesse,” rääkis Sukles. „Olen paar aastat tunnetanud, et see ei ole meie koht,” põhjendas ta linna soovi liidust lahkuda.

Suklese sõnul on Eesti linnadest Viljandi, Kuressaare, Paldiski ja Kärda juba Läänemere linnade liidust välja astunud.

Läänemere linnade liidu liikmelisuse eest maksis Haapsalu aastas 1800 eurot liikmemaksu. „Liikmemaksu suurus ja liidust tagasi saamine ei ole korrelatsioonis,” tõdes Sukles, kelle sõnul viimane koosolek, kus Haapsalu osales, oli arhitektuurialane kokkusaamine 2015. aastal Poolas.

Linnavolikogu oli linnapea selgitustega rahul ja toetas ühehäälselt linnavalitsuse soovi Läänemere linnade liidust lahkuda.