Fotod: Paavst Franciscusest sai Eesti e-resident

Paavst Franciscusest sai täna järjekorras 37 647 Eesti e-resident, kui president Kersti Kaljulaid andis paavstile üle e-residendi digitaalse isikutunnistuse.

Eesti on esimene riik maailmas, mis pakub alates 2014. aasta detsembrist riigi poolt väljastatavat digitaalset identiteeti, et inimestel üle ilma oleks võimalik kasutada nii meie e-teenuseid kui turvalist võimalust enda tuvastamiseks. E-residentsuse programm on abiks ka ettevõtjatele, sest annab neile võimaluse kasutada e-teenuste platvormi, mille abil saab asutada ettevõtte interneti teel ja juhtida seda ükskõik, mis maailma nurgast.

Paavst Franciscus on esimene e-residendist riigipea, varasemalt on e-residendiks saanud mitu valitsusjuhti nagu Jaapani peaminister Shinzo Abe, Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja Luksemburgi peaminister Xavier Bettel.

E-residentide kogukond on pidevalt kasvav ja nüüdseks on Eesti e-residente juba 157 riigist. Paavst Franciscus külastab Eestit, Lätit ja Leedut apostelliku visiidi raames, et tähistada kolme riigi 100. aastapäeva.

Fotod: Mattias Tammet/Vabariigi Presidendi Kantselei