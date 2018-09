Lääne-Nigula volikogu liige tabati purjuspäi roolis

Lääne-Nigula vallavolikogu liige Allan Kelder lahkus volikogust, sest jäi läinud nädala esmaspäeval, 10. septembril purjuspäi autoroolis vahele.

Keldri joove oli kriminaalne – 1,2 promilli – ja ta mõisteti kiirmenetlusega tehtud kohtuotsusega süüdi.

Sel kolmapäeval, 19. septembril esitas Kelder valla valimiskomisjonile tagasiastumise avalduse. Lääne-Nigula vallasekretär Kersti Lipu ütles Lääne Elule, et eilsest Kelder enam volikogu liige ei ole. Lääne Elule ütles Kelder, et on süüdi ja kahetseb oma tegu. „See on minu viga. Oli vaja traktor ära tuua ja läksin sellele järele. Eelmisel päeval käisin juubelisünnipäeval,” ütles Kelder.

Kelder tabati oma sõiduauto Opel Zafira roolis 10. septembril – kõigest viis päeva pärast seda, kui Kelder oli taastanud oma volitused pärast volikogu tööst eemalolekut.

