Maailmakoristuspäeval tuli Eestis loodust koristama hinnanguliselt 9500 inimest

Maailmakoristuspäeval tuli Eestis loodust koristama 9500 inimest, kokku oli süsteemis registreeritud 300 koristuspaika. Iga inimese kohta koguti keskmiselt 500 liitrit ehk viis sajaliitrist kotti jäätmeid.

Täna koristanud inimestele lisanduvad veel ka need, kes asuvad koristama lähipäevil. Korraldustiim usub, et tänasega on algus pandud hoiakute muutusele maailmas ning uuele normaalsusele loodus- ja keskkonnahoius. „Päeva lõpuks on tohutu kergendus, väsimus ja rahuolu,“ ütles Raimo Matvere, Maailmakoristuspäeva juht Eestis.

„Mõnes kohas prügi äraviimisega veel tegeleme, kuid praeguse tagasiside põhjal on kaks asja, mis täitsid minu tänase päeva eesmärgid. Esiteks, inimeste positiivsed emotsioonid ja võidurõõmu tehtud tööst. Teiseks, avalik hoiak, et prügi looduses ei ole normaalne. Mind tõeliselt liigutas, et inimesed helistasid ja teatasid, et ühes kohas sai koristatud, andke veel kohti ette. Ja siiras tänu meediale, kes läbi pika päeva koristajaid esile tõstis – need inimesed väärivad tunnustust!“ rääkis ta.

„Kõik läks supersuurepäraselt!“ tõdes ka Teeme Ära! juhatuse esimees Eva Truuverk. „Muidugi oli väikseid tagasilööke ja alati võib öelda, et number oleks võinud olla suurem. Samas ütleb sisetunne, et tänase mõjusid hakkame nägema alles tulevate aastate jooksul – need ei kooru kohe siin ja praegu. Ma tõsiselt arvan, et sellist tohutut positiivsuse lainet, kus inimesed lihtsalt tulevad kokku, pidutsevad, korjavad prügi, on rõõmsad ja sõbralikud – seda pole varem maailmas sellises ulatuses olnud,” ütles Truuverk.

Maailmakoristuspäeva käigus leiti Eestis kõikvõimalikku kraami – ostukärusid, karupükse, järve uputatud roller, kineskoope, mängukarusid ja kreemituube, merre visatud külmkappe, televiisoreid, ka üks surnukeha ning palju muud fantaasia piiridest välja ulatuvat.

Maailmakoristuspäev ehk World Cleanup Day toimus täna, 15. septembril 2018, ja on maailma ajaloo suurima kodanikualgatus. See on alguse saanud Eestist ja seda juhitakse Eestist ning Eesti eestvedamisel hakkasid ühel ja samal päeval maakera puhtamaks koristama korraga üle 150 riigi. Maailmakoristuspäev on Eesti suurim juubelikingitus maailmale.