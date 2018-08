Risti päästjad tulid Eliitkomando võistlusel viiendaks

Reedel päästjate kutsemeisterlikkuse võistlusel Eliitkomando 2018 osalenud Risti päästjate võistkond tuli koju viienda kohaga – see on parim tulemus, mida läänlased seni võistlusel saavutanud.

Raplamaal Toosikannul toimunud võistlusel võttis 16 võistkonda mõõtu neljal alal: tulekahju, veepäästeharjutus, ennetus ja liiklusavarii. Kõige edukamad olid Risti päästjad tulekahjuharjutuses, mille nad võitsid.

Risti meeskonnavanema Alvar Lai sõnul tuli ülesande täitmisel tegutseda nii nagu päris tulekahjul: väljakutse peale end riidesse panna, autoga kohale sõita, teha luure ja põhiliini hargnemine, seejärel läksid majja suitsuskeldujad, kes pidid otsima kannatanuid.

Veepäästeharjutuses, kus veest tuli välja tuua kaks uppujat, tulid Risti päästjad viiendaks. Läänemaa operatiivkorrapidaja Risto Roometi sõnul on see väga tubli tulemus, arvestades, et Risti komando ei ole veepäästele spetsialiseerunud komando.

Kehvemini läks Risti päästjatel liiklusavarii- ja ennetusülesande täitmisel – neil aladel saadi vastavalt 11. ja 13. koht. „Liiklusavarii jäi kripeldama,” tunnistas Lai. „Tegime ühe näpuka, kui seda poleks olnud, oleksime kokkuvõttes kolmandaks tulnud,” lisas ta.

Risti komando võistkonnas oli Alvar Lai, Urmis Põld, Üllar Lai, Allar Lai, Kristen Kaevats ja Risto Roomet.

Lai sõnul enne võistlust suuremat treenimist polnud: „Nipet-näpet harjutasime, aga Ristil ongi tublid päästjad.” Ta lisas, et suur abi oli maakonna operatiivkorrapidajast Risto Roometist. „Meie olime Eliitkomando võistlusel esimest korda, aga tema oli varem käinud ja oskas nõu anda,” rääkis Lai.

Lisaks Eliitkomando võistlusele peeti Toosikannul maha ka pritsumehe võistlus, kus päästjad pidid oma vastupidavuse individuaalselt proovile panema. Pritsumehe võistlusel osales kolm Lihula komando päästjat, kellest Rasmus Paulus tuli 27 võistleja hulgas kümnendaks.

Risto Roometi sõnul on Eliitkomando võistlus kutsemeisterlikkuse võistlus, kuhu tulevad kohale parimad meeskonnad üle Eesti. „See hea koht enda võrdlemiseks teistega ja hetkel võib küll öelda, et Risti päästjad teistele alla ei jää,” ütles Roomet. Ta lisas, et tegelikult peegeldab Risti meeste esinemine võistlusel ka Läänemaa päästjate üldist taset.

Eelmisel aastal esindas läänlasi Eliitkomando võistlusel Haapsalu komando võistkond, kes tuli koju 9. kohaga. Ka mullu said läänlased ühe alavõidu – parimad oldi kombineeritud harjutuses, kus suurem osa ülesandeid oli seotud just päästjate põhitöö, tulekahju kustutamisega.

Eliitkomando võistlust korraldati tänavu 11. korda, läänlased osalesid kolmandat korda.