Linnamäel avati suvekohvik

Linnamäe renoveeritud vanas koolimajas avas Linnamäe arenguselts (LAS) esmaspäeval suvekohviku.

„Täielik hullumaja,” kommenteeris LASi juhataja Kadi Paaliste. Tema sõnul käis esimesel päeval kohvikus sööma umbes 70 inimest. „Seda ei osanud küll oodata. Suppi jagus, aga guljašs ja koogid said otsa,” rääkis Paaliste. Ta lisas, et söömata siiski keegi ei jäänud, et kokk mõtles käigupealt välja uue põhiroa, mida pakkuda.

Kohvikus pakutakse päevasuppi ja päevapraadi, millele saab juurde salatit. Lõunasöögi valmistab LASi maja perenaine Terje Kadak. Pakutakse ka koduseid kooke, mida esimesel päeval oli menüüs neli eri sorti. Paaliste sõnul on prae hind praegu 3.50, supil 1.50. „Aga see võib pisut muutuda, eks paistab kuidas me omadega välja tuleme,” selgitas ta.

Paaliste sõnul oli suvekohviku avamisega kiire, sest tänasest jäi Oru kooli söökla, kus Linnamäe inimesed muidu lõunat said söömas käia, puhkusele.

LASi kohvikus pakutakse lõunat tööpäeviti kl 12-14. Paaliste ütles, et tulevikus on kavas kohvik neljapäeva-reede õhtul ja nädalavahetusel lahti hoida, kuid õhtutel ja nädalavahetustel oleks hoopis teine menüü.