Vehklemise Euroopa meistri MMile pääsemine ei ole kindel

Serbias Novi Sadis peetavatel epeevehklemise Euroopa meistrivõistlustel krooniti indivduaalturniiri võitjaks haapsallana Katrina Lehis. Tema pääs juulis Hiinas algavatele maailmameistrivõistlustele pole aga kindel.

Vehklemisliidu presidendi Margus Hansoni sõnul otsustab Lehise pääsemise MMile esmaspäeval kogunev vehklemisliidu juhatus. „Enne ei saa midagi kindlat öelda. Ma loodan, et see küsimus tuleb seal päevakorda,” ütles Hanson.

Naiste koondise peatreener Kaido Kaaberma keeldus Lehise MMile pääsemise võimalusi Lääne Elule kommenteerimast, kuid ütles ERRile, et õigustatult peaks Lehis maailmameistrivõistlustel kaasa tegema. „Eks me siin treeneritega ja omakeskis nüüd peame arutama, mismoodi on kõige parem lahendus,” ütles Kaaberma ERRile.

„Eks paistab, kuidas otsustatakse, aga praeguse seisuga teadsin, et lähen EMile ja olen väga õnnelik, et selle võimaluse sain,” ütles Lehis.

„Kuidas sa ei lase Euroopa meistrit võistlustele?” oli Lehise treener Helen Nelis-Naukas hämmeldunud. „Kõike saab, kui tahta, järelikult ei taheta jätkuvalt ja sellest, miks ei taheta, saaks raamatu kirjutada.”

Nelis-Naukase sõnul kehtib võistkonnavõistluses reegel 3+1 ehk võistkonda pääsevad kolm eri võistlustel enim punkte saanud vehklejat ning neljanda võistleja valivad treenerid. Enne Euroopa meistrivõistlusi oli Lehis neljandal kohal, kuid nüüd on ta oma kohta punktitabelis parandanud. „See oleks ebaõiglane, kui ta ei pääseks,” ütles Nelis-Naukas.

Nelis-Naukase sõnul peaks Lehis kindlasti individuaalvõistlustele pääsema, sest 3+1 individuaalvõistluse kohta ei kehti. „Seda ei ole mitte kusagil kirja pandud,” ütles Nelis-Naukas, kelle meelest peaks Lehis olema ka naiskonnas.

Samas on varem öeldud, et maailmameistrivõistlustele on võistlejatele juba piletid ostetud. „Kui tahad, siis saad, viskad need piletid prügikasti,” ütles Nelis-Naukas.

Napp võit

Serbias EMil alistas Katrina Lehis finaalis teise Haapsalust pärit vehkleja Kristina Kuuse seisuga 15:14. Nii finaalvõistlusel Kuuse vastu kui ka poolfinaalis Violetta Kolobova vastu tundus matši esimesel poolel, et võidab vastane. Näiteks poolfinaalis juhtis Kolobova 13:9 ja teda lahutas poolfinaali võidust vaid kaks torget. Lõpuks haaras aga Lehis ohjad ja võitis matši seisuga 14:13.

„Kui ta alguses sai järjest [torkeid] kätte ja kätte ning ei suutnud teha seda, mida ma talle külje pealt hüüdsin, siis mõtlesin küll, et oh issand, see rong on vist läinud,” meenutas poolfinaalivõistlust Lehise treener Nelis-Naukas.

Samamoodi võitis Lehis ka Kuuske, kuigi alguses oli seis 5:10 Kuuse kasuks. Poole matši pealt muutis Lehis taktikat ning jõudis klubikaaslasega viigiseisu. Võidutorke tegi Lehis sööstrünnakuga.

„Siis ma teadsin, et teeb selle ära,” ütles Nelis-Naukas. „Ta suudab otsustavaid torkeid teha, ta on näidanud, et see on tal sees olemas.“

Lehis ise ütles, et ta ei ole siiani aru saanud, kuidas see kõik võimalik oli. „Suutsin ennast nii palju kokku võtta ja need torked enda jaoks üles leida,” ütles Lehis.

Pärast võidutorkeid oli Lehis enda sõnul šokis. „Ikkagi kaks väga rasket matši, uskumatu tunne oli,” kirjeldas ta.

Raske aasta

Võistlusele eelnes treeneri sõnul raske aasta, sest Lehise immuunsus oli nõrgenenud – kaks päeva sai trenni teha ja siis oli kas Lehis või ta laps haige. Õnneks läks ettevalmistuslaager Poolas hästi – seal tehti kuus tundi päevas trenni, kaasas olid ka laps ja lapsehoidja.

Lehise laps pole Nelis-Naukase sõnul maailmameistrivõistlustele minemisel takistuseks.

„Kui me saime siia [Euroopa meistrivõistlustele] Serbias) tuldud, kui me saime laagrites käidud koos lapse ja lapsehoidjaga, siis me saame ka Hiina mindud. See ei ole takistus, tuleb osta piletid, anda meid üles ja me oleme kohal,” ütles Nelis-Naukas.

Nelis-Naukas usub, et ühel päeval pääseb ka Lehis võistkonda. „Jumal on aeglane, aga õiglane. Iga asi loksub ükskord paika,” ütles Nelis-Naukas.

Vehklemise maailmameistrivõistlused Hiinas algavad 19. juulil.