Galerii: Uuemõisas jäi jalgrattur auto alla

Täna hommikul veidi enne kella kümmet juhtus liiklusõnnetus Uuemõisas, kus sõiduauto sõitis otsa jalgratturile. Õnnetus juhtus Tehnika tänava ja Tallinna maantee ristmikul ülekäigurajal. Jalgrattur viidi haiglasse kontrolli.

Haapsalu politseijaoskonna välijuht Vaima Valk ütles, et kuigi jalgrattur sõitis mööda kergliiklusteed, olid Tehnika tänava ülekäiguraja juures jalgratturitele liiklusmärgid „Anna teed. Jalgrattur ei peatunud ja seepärast on õnnetuses süüdi tema. „Paneme jalgratturitele südamele, et nad on kohustatud jälgima liiklusmärke ja täitma liikluseeskirja,“ ütles ta.

„Tuleks kanda ka kiivrit. Eile ja täna sattus meil vanem jalgrattur õnnetusse. Kummalgi ei olnud kiivrit,“ lisas ta.