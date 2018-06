Haapsalu kuursaal laguneb

Haapsalu ühe sümboli, promenaadil asuva kuursaali seisukord on väljast vaadates kehv: värv koorub, postid-sambad mädanevad ja aknaraamides on augud.

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman tõdes, et on kuursaali olukord hull: „Kaela ta küll ei kuku, aga silmailu rikub.”

Kuursaali fassaadi dekoratiivsammaste värv on koorunud, paljastades mädaneva puidu. Vikman suskas võtme posti sisse nagu sulavõisse. Merepoolsel küljel on olukord hullemgi. Vundamendilt on krohv pudenenud. Ühest dekoratiivpostist on enam kui pool mädanenud. Selle kohta ütles Vikman, et remondi ajal jäi see post ehitajal kahe silma vahele. Mädanenud on ka aknaraamid, kohati on raamidel lausa augud sees.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!