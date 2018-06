Juhtkiri: ühe Haapsalu sees on teine

Haapsalu suvehooaeg algas läinud nädalavahetusel Itaalia veinipeoga. Ükskõik, kes kogemata või meelega sel ajal linna sattus – märkamata ei saanud see jääda. Haapsalu peatänav meenutas Euroopa suurlinnade omi. Selles mõttes, et liikumistempot ei olnud võimalik valida. See oli võimalik vaid voolus. Kes sammu aeglustas või kiirendas, jäi taganttulijaile jalgu või jooksis eesliikujaile otsa. Karja tänava kohal tiirutas droon, linna kohal põrises helikopter, piiskopilinnuses mürtsus muusika, mis segunes Karja tänavalt kostvate Itaalia laulukestega. Rahval tundus olevat lõbus.

Samal ajal avati Haapsalus kultuurikeskuses rahvusvaheline graafilise disaini festival ja Evald Okase muuseum tegi suveks uksed lahti, pakkudes kolme uut väljapanekut, sh tõelist pärli – rahvusvahelist EV100 klaasikunstinäitust. Need sündmused linnas tooni ei andnud, kui välja arvata mõni heitunud näoga kunstiteadlane, kes Itaalia veini poole suunduvast inimvoolust läbi püüdis tungida, et muuseumi jõuda, aga jäi ikkagi venihuvilistele jalgu. Muuseumis aga pani käed abikaasale kaela ja ohkas üks sinna kogemata sattunud noorik igatsevalt: „Mis sa arvad, kallis, kui me väga pingutaksime, kas me saaksime endale lubada ühe Okase maali?!” Kaks maailma, kaks linna läksid natukeseks segamini. Ega see ole põrmugi halb. Veidi tülikas ehk mõlemale osapoolele, aga halb mitte.

See näitas, et Ameerika autode suitsuse ja veiniuimase Haapsalu sees on veel üks Haapsalu, küll mitte nii silmatorkav, aga hinnalisem ja väärikam. Kõrgkultuuri turundada ei ole niisama lihtne kui veini müüa, aga kui sellega lõpuks hakkama saada, on tulu kümne-, saja- või isegi tuhandekordne.

Eks näidanud seda mullu ka Tšaikovski festival, mis tõi linna ehk küll mitte nii palju rahvast kui vein või autod, aga siiski palju, ja vanamuusikafestivali kontserdid pole kunagi tühjadele saalidele läinud.