Lihula kortermaja seina kaunistab Lex Zoozi maaling

Lihulas Pärna tänaval asuva kortermaja otsaseina kaunistav maaling sai valmis reedel. Rohkem kui saja ruutmeetri katmiseks kulus haapsallasest kunstnikul kaheksa päeva.

Varem teatreid, kloostreid ja kirikuid maalinud Zoozile oli see esimene kortermaja. “Olen maalinud küll eramaju, aga kortermaju mitte,” ütles Zooz. Tausta katmiseks kasutas ta fasaadivärve, joonistas spray-värvidega. Seinapind oli kunstniku sõnul keeruline – võttis kaks korda rohkem värvi kui tavalliselt. „Aga nüüd on värikiht paks ja korralik,“ ütles Zooz.

Seinamaalingu eluiga on kunstniku sõnul vähemalt 25 aastat. Fassaadivärv ei muutu ega pleegi. Spray-värvid, mida Zooz kasutab, on veelgi vastupidavamad ja mõeldud spetsiaalselt seinamaalingute tegemiseks. „Neid kasutatakse selleks igal pool maailmas,“ ütles Zooz. See, kui kaua maaling vastu peab, sõltub tema sõnul rohkem aluspinnast kui värvidest – kui näiteks krohv peaks hakkama lagunema, laguneb tasapisi ka maaling.

Pärna tänava maalingut hakkas Zooz ette valmistama rohkem kui aasta tagasi. Tehtud kavandite seast valiti koos majaelanikega välja üks, mida kunstnik asus viimistlema.

„Töö oli suur ja tõsine ning mul ei olnud võimalik teha vigu,“ ütles Zooz.

Lihula maalingu on kunstnik nimetanud „Vaala unistuseks“ – Zoozi sõnul võib seda abstraktset sürrealistlikku tööd nautida lihtsalt kui ilusat, aga see võib panna mõtted liikuma ka mingil hoopis teisel tasandil.

Horisontaalne vee liikumine sümboliseerib kunstniku sõnul meie sinist planeeti, mereelukate vertikaalne liikumine eluringi, tungi mõista midagi seni mõistetamatut ja võimatut soovi pääseda teistesse maailmadesse. Ring – kuu – maali keskel sümboliseerib tasakaalu ja korda.

„Ka vaaladel on väike saladus – kui keegi ei näe, pistavad nad nina veest välja, vaatavad ringi ja heidavad pilgu taevasse. Neis elab unistus puudutada taevast ja näha selle taha,“ ütles Zooz.

Maaling sündis koostöös Pärna tänava korteriühistu ning Lihula muusika- ja kunstikooliga, mille direktor Piia Saak kutsus Zoozi õpilastele tänavakunsti tutvustama. Zooz andis lastele tunni, hiljem aitasid lapsed Zoozil seina alumist osa värvida.

Lihula seinamaaling on osa metafüüsilise mere sarjast, mille kallal kunstnik on viimasel ajal töötanud. Sama sarja töödega „Sündinud ookeanis“ võitis Zooz rahvusvahelise “Sea of Change” konkursi ja tema looming on praegu väljas USAs Austinis.

Paljud Zoozi tööd on keskonna ja reostuse teemal. „Ookean vajab tähelepanu, hoolt ja kaitset. Minu jaoks on see lõputu isnpiratsiooniallikas,“ ütles Zoox.

Kaks aastat tagasi maalis Zoos Haapsalus Krimmi holmil vana kalakombinaadi varemeis ja pälvis sealsete maalingutega rahvusvaheliist tähelepanu – Krimmi holmi tööd on jõudnud Euroopa mainekatesse kunstikataloogidesse.

Zooz elab Haapsalus ja on lõpetanud Peterburi kunstiakadeemias monumentaalmaali eriala.

Haapsalus kaunistavad tema maalingud mitut eramaja ja Müüriääre kohviku otsaseina. Lex Zooz on kunstniku pseudonüüm. Ta ei avalda kunagi oma pärisnime ega lase end pildistada, nii et teda oleks võimalik pildi järgi ära tunda, sest leiab, et kunstniku isik pole vaataja jaoks oluline. Veebileht Graffiti Kings on arvanud Zoozi nüüdisaja kümne huvitavama tänavakunstniku hulka.