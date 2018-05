Haapsalu linnavalitsus arutab Uuemõisa algkooli lapsevanemate pöördumist järgmisel nädalal

Haapsalu linnavalitsus hakkab järgmisel nädalal arutama, kas Uuemõisa algkoolis saaks ja peaks avama sügisel kaks esimest klassi, nagu soovivad lapsevanemad.

Lääne Elu kirjutas 19. mai lehes, et Uuemõisa algkooli esimesele klassile joostakse tormi – väikekooli ainus esimene klass on paisunud suuremaks kui teiste koolide klassid. Lapsevanemad pole sellega aga sugugi rahul ja andsid teada, et saadavad Haapsalu linnavalitsusele avaliku pöördumise.

Haapsalu linna haridusnõunik Mari-Epp Täht ütles, et pöördumine on kätte saadud ja tegelema hakatakse sellega järgmisel nädalal.

“Uuemõisa algkooli direktor on sel nädalal ära, aga ilma temata me seda teemat arutama ei hakka,” selgitas Täht.

Haapsalu linnavalitsusele saadetud pöördumise tekst on järgmine:

Meie, Uuemõisa Lasteaed-Algkooli 1. septembril 2018 esimesse klassi minevate laste

vanematena, palume leida võimalus, avada meie koolis kaks esimest klassi. Hetkel on ühe klassi nimekirjas 27 last ning osad soovijad jäid ka ukse taha. Samas kui Haapsalu Linna Algkooli nimekirjas on 50 last 3 klassi peale ning Haapsalu Põhikooli nimekirjas 50 last kahe klassi peale.



Antud juhul on meie väikeste klassidega kogukonna kooli tekkinud suurlinna koolidele omane hiidklass. Leiame, et see ei ole meie laste ega klassiõpetaja suhtes aus ega kasulik. Kahe klassi moodustamisel saaks vastu võtta ka need ukse taha jäänud soovijad, kes Uuemõisa LasteaedAlgkooli on esimese valikuna eelistanud. See vähendaks ka teiste koolide õpilaste arvu klassis, mis oleks lastele kindlasti eeliseks.



Kool on valmis lisa klassi avama. Puudub ainult ühe klassiõpetaja palgaraha. Loodame, et lasteja noortesõbraliku linna valitsus leiab selleks vahendeid. Küsimus pole selles, et kas saab, vaid kuidas saaks?