Uuemõisa algkool sai ettevõtliku kooli kvaliteedimärgise

Haridusprogramm ettevõtlik kool omistas Läänemaal hõbetaseme kvaliteedimärgise Uuemõisa lasteaed-algkoolile.

„Ettevõtlik kool“ kvaliteedimärgise kasutamise õiguse saavad need lasteaiad ja koolid, kelle õppeasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele olulistes koolielu valdkondades.

SA Läänemaa projektijuht ja Ettevõtliku kooli koordinaator, Kaja Rüütel peab Ettevõtliku õppe propageerimist ja noorte ettevõtlikkuse edendamist maakonna arengu seisukohast oluliseks. „Ettevõtlik õpe loob tuleviku ettevõtjaid, toetab kohalikku majandust, arendab loovust ja innovatsiooni, tugevdab kogukonda ning valmistab noori ette elukestvaks õppeks. Need kasutegurid mõjutavad otseselt maakonna arengut ja aitavad luua elujõulist ja ettevõtlikku keskkonda. Võime uhkust tunda, et meie lastest kasvavad targad ja töökad inimesed, kes ei karda olla julged ja ettevõtlikud,” lisab Rüütel.

Uuemõisa lasteaed-algkooli direktor Maia Tohver peab Ettevõtliku kooli programmi rakendamist oma koolis väga oluliseks, sest see toob õppetöösse rohkem iseseisvust, ettevõtlikkust ja tegutsemishimu. Tohver lisas, et ettevõtlikkuspädevuse arendamine on koolis enesestmõistetav ja oluline osa õppetöös.

Uuemõisa kooli õpetaja Moonika Nerman lisas, et ettevõtlikus koolis aitab luua õhkkonna, kus julgustatakse riskide võtmist, algatusvõimet ja iseseisvat mõtlemist. „See innustab kõiki olema avatud uutele ideedele ning julgustab proovima ja õppima läbi katsetamise ja eksimise,“ ütles ta.

Tunnustust jagatakse kolmel eri tasemel: baas-, hõbe- ja kuldtasemel. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga.

Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile.

Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt oma maakonna piires ehk on eeskujuks oma maakonnas.

Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe liidrid nii Eesti siseselt kui ka välismaal, nad on väga suureks toeks programmi arendamisel.

Haridusprogramm Ettevõtlik kool toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 220 kooli ja lasteaeda üle Eesti.

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel.