Taebla lasteaed ja Uuemõisa algkool-lasteaed on ettevõtlike koolide paremate hulgas

„Ettevõtliku kooli“ korraldatud haridusfestivalil Paides tunnustati maakondade parimaid koolide õppeprojekte. Edulugude konkursile esitasid õppeprojekte koolid üle Eesti, finalistid valis üleriigiline žürii ning parimad selgusid haridusfestivalil žürii ja publiku häälte põhjal.

Kategoorias “Parim heategu kogukonnale” tuli Uuemõisa algkool-lasteaed teiseks, ettevõtlike lasteaedade hulgas sai Taebla lasteaed kolmanda koha.

„Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Taebla lasteaed konkureeris ettevõtmisega „Köhasiirup vanavanematele“. Marjasiirupi valmistamine vanavanematele algas laste enda korjatud pihlakamarjade puhastamisega. Lapsed nägid, kuidas käib mahla aurutamine, ning aitasid purkide pesemisel ja kaunistamisel. Vanavanematele kingiti tervistav jook lasteaias tähistatud vanavanemate päeval.

Uuemõisa lasteaed-algkooli võistles aktsiooniga „ULAkad märkavad ja jagavad“. Soov korraldada fotonäitus kasvas suuremaks pildistamise ja prügi koristamise aktsiooniks. Fotode kaudu tutvustasid õpilased Eestit Erasmus+ projekti partneritele ning õppisid tundma teisi riike. Pildistamise teema „Prügi meie ümber“ tõi kodukanti koristama ka pered ning tulemuseks oli nii puhtam elukeskkond kui ka prügi täis veetud lagunenud hoone likvideerimine. Fotode kaudu said lapsed loovalt läheneda teemadele, nagu pere, hobid, koostöö, rahvakultuur. Fotohuvi päädis koolis foto- ja videoringi loomisega.