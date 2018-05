Galerii: Viigi kooli lastele toodi nädalaks lemmikloomad

Haapsalu Viigi koolis peeti möödunud nädalal lemmikloomanädalat, kui koolilastele toodi külla toredaid koeri.

Viigi koolis käivad puudega lapsed, kes valdavalt kooli ajal kodus ei ela. Koolis nad aga lemmiklooma pidada ei saa. Lemmikloomanädal aitab seda puudust leevendada. „Viis päeva ja viis koera,“ tegi nädalast kokkuvõtte Viigi kooli huvijuht Helle Lember.

„Enamasti õpetajate endi koerad, aga oli ka näiteks meie kooli naabrinaise väike ja sõbralik koer,“ ütles ta.

Osa koeri toodi pärast tunde, mõni veetis terve koolipäeva kohapeal. Lapsed said koeri paitada ja kallistada. „Näeme, et niisugune teraapia tõesti aitab lapsi. Mõne lapse puhul on kohe tunda, et kui on koeraga mõned kallistused tehtud, on tal kergem olla,“ ütles Lember.

Lemmikloomanädalat on Viigi koolis peetud vähemalt tosin aastat. Vahel on külla toodud ka teisi loomi, aga enamasti on need olnud lapsesõbralikud koerad.