Lugupeetud elanikud!

Anname teada, et AS Viimsi Keevitus teostab tööd 24.05.2018 Niine tn (Niine tn 38 juures kõnniteel). Tööde eest vastustab AS Viimsi Keevitus, Veera Petrova tel. 5912477 ja järelevalvet teeb OÜ PP Ehitusjärelevalve, Margus Maripuu tel. 50 39 789. Tööde tellija on AS Haapsalu Veevärk.

AS Viimsi Keevitus