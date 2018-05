Politsei hoiatab poti- ja panniärikate eest

Haapsalus ja Läänemaal liiguvad taas ringi Lõuna-Euroopa päritolu mehed, kes pakuvad autopagasnikust kaupa, peamiselt potte ja panne.

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohteri sõnul on Lõuna-Euroopast saabunud ärimehed iga-aastane probleem. Sel aastal sattusid nad politsei vaatevälja esimest korda umbes kuu aega tagasi.

„Me ei saa inimestel keelata nende käest asju osta, küll aga soovitame tungivalt järele mõelda, kas sellisesse tehingusse on ikka ohutu minna,“ ütles Tohter. Ühelt poolt ei garanteeri keegi ega miski, et tegemist on kvaliteetse kaubaga. Teiseks ei pruugi pottide-pannide müük olla sedasorti kaubareisijate peamine eesmärk. Lääne Elule teadaolevalt on mehed maantee ääres üritanud autosid peatada, kõige sagedamini on neid nähtud kliente otsimas Rannarootsi keskuse parklas. Tohteri sõnul ei pea nad paljuks maapiirkondades eramaja õuedele sisenemist.

„Selline kauplemine peaks toimuma selleks otstarbeks ette nähtud müügipinnal ja parkla ei ole selleks õige koht. Kindlasti ei tohi neid oma elukohta ja –ruumidesse sisse lasta,“ rõhutas Tohter.

Kui kirjeldatud poti-pannimüüjad kedagi häirivad, tuleb sellest Tohteri sõnul kohe politseile teada anda.

„Palun andke kindlasti teada, kus, millal ja mil viisil nad teid häirisid. Väga hea, kui antakse meile ka isikukirjeldused ja auto registreerimisnumbrid. Kõige parem muidugi, kui õnnestub neist foto teha,“ rääkis Tohter.

Soovimatutest ärimeestest saab teatada telefoninumbril 112 ja saata e-kiri aadressil laane@politsei.ee.