Haapsalu linnavalitsus müüb osta.ee portaalis tervikvarana metsamaterjali

Metsamaterjali sortiment: must lepp 12,5 tm, mänd palk 14,0 tm, mänd paber 23,5 tm, kask paber 14,25 tm, küttepuu 10,5 tm. Kokku 74,75 tm.

Metsamaterjal on ladustatud: Ungru tee vahetusse lähedusse, Haapsalu linnas, Lääne maakonnas (lisatud asukohaskeem).

Oluline on ostjal enne pakkumist kohapeal metsamaterjali kvaliteedis veenduda.

Enampakkumise alghind on 1900 €. Enampakkumisele on lisatud tagatisraha nõue 300 €. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel.

Metsamaterjali äraveo tähtaeg on 30.06.2018.

Enampakkumine kestab osta.ee portaalis 3.05.2018 kuni 24.05.2018 kell 12.

Varaga tutvumiseks palume ühendust võtta: Madis Raudsepp, tel +372 472 5311,

mobiil +372 5344 5699, e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee

Haapsalu linnavalitsus