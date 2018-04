Juhtkiri: prügimägi, mida ei sobi märgata

Kui Uuemõisa algkooli lapsed said fotokonkursi jaoks ülesande looduses prügi pildistada, oli nii mõnigi laps mures, et mis saab, kui ei leia loodusest prügi. Oh, süüta noorus! Fotodele saadi metsa alla tassitud telereid, roostetavaid autokeresid ja kõige tipuks terve lagunev maja, mis prügi täis veetud.

Huvitaval kombel ei ole täiskasvanutel olnud silmi prügimäge ja varisemisohtlikku maja Uuemõisas märgata. Inetrnetikommentaaridest paistab ühe põhjusena, et Uuemõisa inimesed arvavad end teadvat, kuidas see prügila on tekkinud. Seal tegutseb hoolekandeasutus Uuemõisa Kodu, milles elavad vaimupuudega inimesed, kes päris iseseisvalt hakkama ei saa. Ühel sealsel mehel on komme prügi kokku vedada ja mõni teinegi sikutab prügikastidest prügi välja.

Võib arvata, et kui nähtaks naabrimeest prügi loodusesse vedamas, loetaks talle kohe sõnad peale või kutsutaks keskkonnainspektsioon. Aga „hullumaja rahvas”? Küllap mõtleb nii mõnigi, et neile pole mingit mõtet hakata moraali lugema, sest nad ei saa nagunii aru! On ka selliseid, keda takistab poliitkorrektsus – kui vaimupuudega inimene mingi jamaga hakkama saab, siis justkui ei tohiks seda märgata, sest muidu võidakse arvata, et oleme sallimatud tagurlased, kelle arvates peaksid teistsugused olema traataia taga.

Nii laiutab ebaseaduslik prügimägi suures asulas lagunemisohtlikus majas pikemat aega justkui tõend, kuhu viib vaimupuudega ja „normaalsete” inimeste vahele mõttelise müüri ehitamine.

Probleemid tuleb lahendada, ükskõik, kes on nende tekitajad. Praegusel juhul on ju põhjustajaid tegelikult tõenäoliselt mitu – vaimupuudega inimesed ja ärimehed, kes on jätnud maja laokile, nii et see on muutunud koolilastele ohtlikuks. Kumbagi ei ole vaja sellepärast ühiskonnast eraldada. Mõlemaid saab sõnaga mõjutada.