Juhtkiri: prügi sorteerima

Kolme kuu pärast alustab Haapsalus uus jäätmevedaja uute hindadega. Kellelegi ei tohiks tulla üllatusena, et segaolmejäätmete hind kahekordistub. On teada, et praegune jäätmete äraveo hind on alla omahinna, sest nelja aastaga on suurenenud kõik kulud, kuid hankes kokku lepitud hinda pole tohtinud muuta. Samuti on üle riigi võetud eesmärgiks panna inimesi senisest enam prügi sorteerima – ka sellele aitab kaasa segaprügi kõrgem maksustamine.

Uuel aastal kehtima hakkavad jäätmeveohinnad võiksidki panna elanikud senisest rohkem oma jääke sorteerima. Ometi tundub, et prügiveohinna kaudu sorteerima suunamine mõjutab rohkem eramajaomanikke kui kortermajades elavaid inimesi, kus sorteerimisnõudeid on siiski rohkem kui eramajade puhul. Kui kortermajas üks elanik sordib prügi ja teine ei kavatsegi seda tegema