Juhtkiri: hoolides paremast elukeskkonnast

See, et mõned autojuhid käivad ennast Haapsalu promenaadil sõitmisega lõbustamas, võib tunduda tähtsusetuna. Mõneti nii ongi, sest sõitjaid pole palju. Kuid vaadakem ka asja teist külge. Ühiskond saab normaalselt toimida tänu reeglitele ja normidele, mis kehtivad kõigile. Kui mõnda neist reeglitest rikutakse, häirib see kedagi.

Promenaad, mille üle on Haapsalu nii uhke, tehti korda meie kõigi rahaga. Selle hooldamise eest maksame me kõik. Mis peaasi – see on rahulik jalutusala, kus ei sobi autodega ringi sõita.

Viimaks kinnitab taoline käitumine – promenaadil sõitmine – endiselt, et Haapsalu linnas liiklusmärgid ei kehti. Haapsalu on ametlikult linn, aga autojuhtide ja jalakäijate ning jalgratturite meelsus räägib pigem külast. Maal sõidetakse autoga nii, kuidas maal on kombeks olnud. Liikluseeskirjad ja -märgid pole eriti tähtsad. Külatänavad pole kunagi ühesuunalised, sest autosid sõidab nii harva, et vastu nagunii keegi ei tule. Niisamuti on sissesõidukeeluga – kui ikka vaja, siis sõidame. Keda see siis segab, kui üks auto korra sõitis! Linnas tuleb siiski järgida ühiseid reegleid, sest liiklejaid on kümneid.

Linnaloomadega on sama lugu. Maal võivad kassid vabalt ringi lipata, linnas mitte. Maal võib koer kükitada sinna, kus juhtub, linnas on lemmiku väljaheite koristamine omaniku kohus. Maal on pakasega mõistlik aialinde toita, kuid linnaluiki ega -vareseid pole lisasöödaga vaja nuumata. Luiged surevad saiasöömisse, varesed paljunevad ka lisasöögita, sest linnakeskkond pakub toitu niigi rikkalikumalt kui põld või mets.

Kõik see taandub üksteisest hoolimisele. Ole hea inimene ja ära sõida keelumärgi alt läbi. See ei ole äge, see on nõme. Ole korralik lemmikloomaomanik. Kui üksindustunne valdab, siis otsi seltsi inimeste hulgast, mitte linde toites. Meie endi elukeskkond on parem, kui peame reegleist kinni.