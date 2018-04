Haapsalu maanteejooksu noortedistantsil peetakse eraldi selfie-võistlust

Foto: Arvo Tarmula

Sel laupäeval toimuva Haapsalu maanteejooksu korraldajad otsustasid teha noorte nutipõlvkonna jooksjate elu põnevamaks ja tekitasid noortedistantsil võistlejate jaoks lisapõnevust selfie-võistlusega, mille võitjat ootab eraldi auhind.

„Kõige tähtsam on muidugi tulla välja liikuma,“ sedastas üks Haapsalu maanteejooksu korraldajatest Raimond Ojalill.

Kui varem oli maanteejooks suunatud pigem sporti tõsisemalt võtvatele jooksuinimestele, siis eelmisel aastal jooksu ellukutsujalt Endel Susilt korraldamise üle võtnud uus tiim tõmbas ringi laiemaks – jooksma on oodatud ka need, kes jooksevad puhtalt lustist.

„Eelmisel aastal ületas osalejate arv kõigi varasemate aastate osalejate arvu ja ka meie ootused. Püstitasime kohe rekordi,“ ütles Ojalill.

Sel aastal seadsid jooksukorraldajad enda ette uue ülesande – kuidas nutiinimesed arvutite ja nutifonide tagant kätte ja jooksurajale saada? „Ma pean silmas just noori,“ selgitas Ojalill. Kui keskealine generatsioon juba ammu agiteerimist enam ei vaja ja igal aastal nende hulk aina kasvab, siis eriti kuni 18aastaste noortega on Ojalille sõnul seis nutune. „Kui me eelmisel aastal andsime välja U18 vanuseklassi auhindu, selgus, et selles vanusklassis oligi ainult neli-viis osalejat. See tegi kurvaks.“

Just seepärast on Haapsalu maanteejooksul sel aastal ka noortedistants – 4,8 kilomeetrit. „Tundus, et tänapäeva noortele on see 10 kilomeetrit natuke liiga hirmutav, aga viis just paras,“ selgitas Ojalill.

Et noortel oleks põnevam, tekitasid korraldajad jooksuvõistluse sisse ka teise võistluse – selfie-võistluse. „Jooksu ajal tuleb teha selfie, postitada see meie Instagrammi, kus neid saab hinnata. Selfie-võistluse võitja saab Metabo action-kaamera,“ tutvustas Ojalill Haapsalu maanteejooksu noorteprogrammi.

Haapsalu maanteejooksu korraldusmeeskond kutsub kõiki sel laupäeval välja. „Tulge ja tundke liikumisest mõnu!“

Haapsalu maanteejooks

07. aprillil stardi ja finišiga Haapsalu staadionil.

Põhidistantsil pikkusega 10km selgitatakse parimad meeste ja naiste arvestuses. Jooksu start Haapsalu staadionilt kell 12.00

Noored sünniaastaga alates 2001 (U18 ja nooremad) saavad võistelda 4,8km pikkusel distantsil, mille start staadionilt kell 11.45.

Rohkem infot kodulehel maanteejooks.wordpress.com

Pikem lugu Haapsalu maanteejooksust ilmub homses Lääne Elu paberlehes.