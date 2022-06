Haapsalu jahisadamate kaikohad on välja müüdud

Inflatsioonist hoolimata on Haapsalu sadamates väikelaevade hooajalised kaikohad välja müüdud ja mitukümmend aluseomanikku on järjekorras.

„Langustrendi väikelaevade omamise puhul näha ei ole, sest sadamad on aluseid ääreni täis,” nentis teist aastat kaatriomanik, merepäästja ja Haapsalu Ehituse ABC poe juhataja Raimond Ojalill.

Ojalill on üks paljudest, kes kaatrikoha saamiseks end järjekorda pannud. Mullu suvel ootas tema kaater külaliskai ääres mitu nädalat kohta, kuni Suur-Holmi ja Veskiviigi sadama kapten Valdo Kivi ühel päeval märku andis, et üks sildumiskoht on vabanenud. „Eelmise navigatsioonihooaja lõpus andsin sadamakaptenile teada, et olen ka tuleval aastal tulemas, ja broneerisin koha ära,” ütles Ojalill.

