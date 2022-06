Juhtkiri: sadamat oodates

Mitmendat aastat järjest on jahtide-kaatrite omanikud hädas oma alusele mõnes Haapsalu sadamas hooajaks kaikoha leidmisega. Ootejärjekorrad pole üksnes Haapsalu ühel holmil asuvatest sadamatest, vaid ka Rohukülas, mille asukoht pole nii atraktiivne kui Haapsalu. Atraktiivne just nimelt ümbritseva keskkonna ja teenuste poolest, sest merele minna on Rohukülast isegi mugavam kui madalast Haapsalu lahest.

Haapsalu ja Rohuküla asukoht Eesti rannikul on kindlasti üks põhjus, miks neis sadamates kaikohti napib. Seal ei seisa pelgalt haapsallaste jahid-kaatrid, vaid Haapsalus eelistavad oma aluseid hoida ka paljud tallinlased. Põhjus on lihtne – siit on mõnus teha väiksemaid, päeva või paari pikkusi väljasõite Vormsi, Hiiumaa või Saaremaa sadamatesse. Tund-poolteist autoroolis ja oledki Tallinnast Haapsalus, et merele minna.

Kaikohtade nappuse vastu head rohtu ei ole, sest laieneda pole Haapsalu sadamatel suurt kuhugi. Laht on madal ja lisakaide paigaldamine tähendaks süvendustöid. Rohukülas on vett kiilu all rohkem, kuid seal peavad väikelaevad sadamat jagama parv- ja kalalaevadega.

Olukorra lahendaks ühe või mitme uue sadama rajamine, kusjuures lootus, et neid Haapsallu tõepoolest lisandub, on päris suur. Bürgermeistri holmile kunagise piirivalve sadama kohale on planeeritud uus linnasadam ning sadamat ja väiksemate aluste sildumiskohti on kavandanud ka Krimmi holmi uued omanikud. Muidugi ei valmi need sadamad järgmiseks hooajaks, aga vähemalt linnasadama puhul ei maksa ettevalmistustega ülemäära venitada. Ideaalis peaks linnasadam olema koht, kus leiavad peavarju ka noored purjetajad, merepäästjad ja puulaevaehitajad – kõigi nende soovide ja vajaduste kogumine peaks juba hooga käima. Muidu juhtub jälle nagu Bürgermeistri holmi Suure viigi poolsele küljele planeeritud sadamaga – unistus oli, aga asja sellest ei saanud.