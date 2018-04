Tuhu maastikukaitsealast sai looduskaitseala

Keskkonnaministeerium muutis Lääneranna vallas asuva Tuhu kaitseala kaitse-eeskirja nii, et selle pindala suurenes.

Tuhu olemasolev maastikukaitseala muudeti looduskaitsealaks, laiendati piirneva hoiuala baasil kaitseala ja muudeti kehtivat kaitsekorda. Kaitsealaga liideti Tuhu hoiualale jäävad metsa- ja sookooslused ja korrigeeriti piiri selliselt, et see hõlmaks väärtused tervikuna. Hoiualalt kaitsealasse arvatud metsa- ja sooelupaigad tsoneeriti sihtkaitsevööndisse. Kaljukotka pesakoha muutuse tõttu korrigeeriti ka liikumispiirangutega ala.

„Kaitsealade kaitsekorra uuendamine on järjepidev protsess. Meie eesmärgiks on see, et meie kaitsealad oleksid ajakohased ja põhjendatud kaitsekordadega ja kaitseksid parimal moel meie looduses esinevaid väärtusi. Selleks on oluline vaadata regulaarselt kaitsealade kaitsekorrad üle ning vajadusel neid korrigeerida,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler.