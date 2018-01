Läänemaalt on toetust saavate väikesaarte nimistus Vormsi ja Osmussaar

Valitsus kinnitas täna väikesaarte nimekirja, mille omavalitsustele eraldatakse täiendavaid rahalisi vahendeid, et säilitada seal püsiasustust ja pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid. Sellest aastast kehtima hakanud väikesaarte seaduse muudatuse järgi kuulub nimistusse väikesaar, kus elab rahvastikuregistri andmetel vähemalt viis inimest ning mille pindala on kuni 100 km2.

„Oluline on, et Eesti igas piirkonnas sh väikesaartel on tagatud eluks vajalikud avalikud teenused sõltumata nende asukohast,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Varasemalt kehtinud seaduse järgi loetles seadus püsiasustusega väikesaared ja selle kinnitas riigikogu. Nüüdne kord annab paindlikkuse, et igal aastal kinnitatavas nimekirjas eraldatakse lisatoetused just neile väikesaartele, kus seda on vaja.“

Uude väikesaarte nimekirja arvatakse kõik seni seaduses nimetatud ja uued kriteeriume täitvad väikesaared. Nimistusse arvatakse valitsuse määrusega Abruka, Aegna, Kesselaid, Kihnu, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri saar. Neist uute saartena kuuluvad väikesaarte nimistusse Aegna, Naissaar ja Väike-Pakri saar.

Tasandusfondis arvestatakse omavalitsustele, mille piirides asub väikesaarte nimekirja kuuluv saar või saared, täiendav kuluvajadus, mis aitab kohalikul omavalitsusel katta saarelisest eripärast ja mereteest tingitud lisakulusid sh saarevahi töö toetamiseks. Saarevaht tagab saarel looduskaitseseaduse, muinsuskaitseseaduse, jäätmeseaduse ja teiste seaduste ning kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmise ja nimetatud õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumisest teavitamise. Saarevahi ametikoha vajadus ja loomine on alates 2018. aastast omavalitsuste volikogude otsustada.

2018. aastal on riigieelarves väikesaartega seotud omavalitsustele tasandusfondi osana ette nähtud rahasumma 577 940 eurot. Toetusi makstakse Lääne-Harju vallale, Tallinna linnale, Viimsi vallale, Lääne-Nigula vallale, Vormsi vallale, Kihnu vallale, Pärnu linnale, Muhu vallale, Ruhnu vallale, Saaremaa vallale ja Tartu vallale.

Edaspidi vaadatakse võimalik uute väikesaarte lisandumine nimistusse üle iga-aastaselt. Seega hinnatakse elanike arvu vastavust uuesti 2019. aasta alguses ning vajadusel kehtestatakse hiljemalt 2019. aasta 1. veebruariks uus nimistu.