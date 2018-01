Ettepanek peaministrile: et oleks tervist ja rahu

Keskerakond korraldas teisipäeva õhtul Haapsalu kultuurimajas arutelukoosoleku, et leida ideid riigikogu valimiste programmi jaoks.

Lääne Elu küsis pärast koosolekut mõnelt osalejalt, mis neile rahva ettepanekuist kõige rohkem meelde jäi. 66aastane ukrainlane Vassili Kozlov ütles, et kõige tähtsam on, et oleks tervist ja et maailmas oleks rahu. Aastaid Haapsalus elanud mees ei räägi sõnagi eesti keelt, oma ettepanekud Keskerakonna valimisprogrammi tegi ta kirjalikult.

„Sõjaväge ei pea olema. Meile ei tungi keegi kallale, sest meil pole kulda ega muid maavarasid. Sõjaväe ülalpidamine nõuab miljoneid ja miljardeid, seda pole vaja teha,” rääkis Kozlov.

Kozlov ütles, et kõige tähtsam on, et linnas oleks kord. Metsas seenel ja marjul käia armastava mehe meelest tuleks maha raiutud puude asemele istutada uued. Kozlov arvas, et toidupoodides peaks kaalukaupa müüdama väiksemate portsudena, et halvaks läinud toitu ei peaks minema viskama. Samuti peaks Rohuküla sadamas tohtima kailt kala püüda.

„Mina annan valimistel oma hääle selle poolt, kes sõnu tuulde ei loobi, vaid täidab lubadused. Edgar Savisaar on selline poliitik, kes lubas ja tegi,” rääkis Kozlov.

